U Crnoj Gori prije mjesec boravilo 100 hiljada gostiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je, prema nezvaničnim podacima koje Nacionalnoj turističkoj organizaciji (NTO) dostavljaju lokalne, 5. avgusta boravilo 100 hiljada gostiju, što je rast od četiri odsto u odnosu na prethodnu godinu i ostvarenje od 90 odsto odsto u odnosu na 2019.

Iz NTO-a su kazali da, iako još nemaju sve zvanične podatke, ova sezona po mnogim parametrima je na istom nivou u odnosu na prošlogodišnju, a po nekim parametrima i nešto bolja.

Predstavnica NTO-a, Milena Vujović, kazala je da podaci Monstata govore da je tokom juna i jula registrovan dolazak oko 872 hiljade turista, što je na istom nivou kao prethodne godine, odnosno ostvarenje od 99,3 odsto, dok to predstavlja rast od 2,5 odsto u odnosu na 2019.

Vujović je rekla da, posmatrajući jul, najveći broj dolazaka je sa tržišta regiona, Turske, Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Poljske i Izraela, prenosi Mediabiro.

„Kada je u pitanju ostvareni rast sa ovih tržišta, bilježili smo duplo više gostiju sa tržišta Turske tokom jula, dok smo sa tržišta Velike Britanije, gdje smo imali i najveći broj aktivnosti, bilježili rast od 25 odsto u odnosu na jul prošle godine, te rast od 57 odsto u odnosu na 2019. godinu“, navela je Vujović.

Posmatrajući podatke i drugih institucija, Vujović je ocijenila da je iza nas prilično dobra sezona.

„Prema podacima Centralne banke (CBCG), u drugom kvartalu ove godine ostvaren je prihod od 340 miliona EUR, što je dva odsto više i odnosu na isti period prethodne godine i rast od 64 odsto u odnosu na isti period 2019“, precizirala je Vujović.

Kako je dodala, podaci Ministarstva finansija o ukupnim namjenskim prihodima pokazuju da je od početka godine, zaključno sa 4. septembrom, prihodovano tri miliona EUR, što je sedam odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

Ovi podaci uključuju boravišnu taksu, turističku taksu i članske doprinose, odnosno dio ovih prihoda koji ide u državni budžet.

„Pred nama je period intenzivnih promotivnih aktivnosti, te su u toku pripreme za sajam u Londonu – najveću svjetsku turističku berzu, sajam u Parizu i sajam kongresnog turizma u Barseloni. Takođe, tokom ljeta je rađeno na velikim marketinškim kampanjama, te uskoro počinju kampanje na tržištima Velike Britanije, Njemačke i Francuske“, rekla je Vujović.

Ona je navela da NTO sprovodi i projekat integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji koji ima za cilj unapređenje kvaliteta destinacije.

„Prethodne godine rađen je kao pilot projekat za dvije destinacije Kotor i Cetinje, a ove godine po prvi put se ovako nešto radi na novu svih opština u Crnoj Gori. U okviru njega vrši se mjerenje online reputacije kako bi se uočili nedostaci i prednosti u turističkoj ponudi, a onda se nudi i edukacija“, rekla je Vujović.

Prema njenim riječima, sve je vrlo egzaktno i mjerljivo, jer se vrši putem jednog od dva najveća softvera za ove vrste mjerenje.

„Tokom prethodnog mjeseca smo objavili poziv i za turističku privredu, te će oko 400 privrednika moći da dobije besplatnu analizu kvaliteta, odnosno mjerenje online reputacije i dobije neophodne edukacije. Poziv je otvoren do 1. oktobra ove godine“, kazala je Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS