U Crnoj Gori oko 13,78 hiljada turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je, prema nezvaničnim podacima koje lokalne turističke organizacije dostavljaju Nacionalnoj (NTO), u četvrtak boravilo 13,78 hiljada turista, 96 odsto više nego prethodne godine.

Broj turista je u odnosu na 2019. godinu veći 80 odsto.

Predstavnica NTO, Milena Vujović, kazala je Mediabirou da podaci iz Skijališta i lokalnih turističkih organizacija sjevera govore da je interesovanje posjetilaca ove sezone veliko, što svjedoči o rastućem povjerenju u zimsku turističku ponudu i atraktivnosti crnogorskih planina.

„Međutim, izazovi sa kojima se suočavaju, posebno u vezi s nepredvidivošću sniježnih padavina, stvara velike probleme u iskorišćavanju potencijala koji imamo na sjeveru. Ta situacija nameće potrebu za dodatnim naporima i prilagođavanjem, kako bi se gostima pružilo kvalitetno iskustvo bez obzira na vremenske uslove”, kazala je Vujović.

Ona je dodala da je jedan od odličnih primjera nedavno završeni Kolašin Winter Art Fest.

Vujović je rekla da je ovogodišnji snijeg u decembru privukao veliki broj posjetilaca.

„Iz TO Žabljak su poručili da je na skijalištu Savin kuk bilo oko 20 dana sa optimalnim uslovima za skijanje, što je donijelo odličnu posjećenost u tom periodu”, navela je Vujović.

Kada je riječ o najavama za naredni period, početkom februara se očekuju i veće sniježne padavine, a samm tim i bolja posjećenost.

“Uglavnom su u pitanju domaći gosti, a kada je riječ o turistima dominiraju oni iz regiona, naročito Srbije, Albanije, i Hrvatske kada je u pitanju Žabljak“, rekla je Vujović.

NTO je, kako je saopšteno, predstavila turističku ponudu u Madridu i Njujorku, a u toku su i pripreme za sajmove u Minhenu i Rigi, kao i jedan od najznačajnijih turističkih – ITB u Berlinu. Tu su i sajmovi u regionu, u Beogradu i Banjaluci.

“Osim sajamskih nastupa početak godine je obilježen i pripremama za brojne aktivnosti usmjerenim ka direktnom povezivanju domaće turističke privrede s ključnim međunarodnim partnerima. Planiran je veliki broj studijskih posjeta uglednih turoperatora, predstavnika medija i uticajnih influensera, kako bi se dodatno promovisala destinacija”, saopštila je Vujović.

Paralelno sa tim, biće organizovane i poslovne radionice, koje će domaćim privrednicima pružiti priliku da uspostave direktne kontakte i unaprijede vidljivost turističkih proizvoda na globalnom tržištu.

Prema njenim riječima, poseban fokus kao i prethodne godine biće na jačaju prisustva na digitalnim kanalima, a posebno kroz novu kampanju Uncover Your Wild Side.

Planirane su opsežne marketinške kampanje, ciljano usmjerene ka ključnim tržištima, koristeći savremene tehnologije i personalizovane pristupe.

“Na taj način nastavljamo da osnažujemo prepoznatljivost naše destinacije i kreiramo temelje za uspješnu turističku sezonu. Naravno realizacija svih aktivnosti zavisiće i budžeta NTO”, zaključila je Vujović.

