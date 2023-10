U Crnoj Gori 37,25 hiljada turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori boravi 37,25 hiljada turista, 30 odsto više u odnosu na prošlu godinu, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On je na sjednici Vlade kazao da je trenutni broj turista u Crnoj Gori 15 odsto veći u odnosu na 2019. godinu.

“Sve ovo govori da smo ipak na pravom putu”, rekao je Đurović.

