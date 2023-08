U Baru 43 odsto više turista

Bar, (MINA-BUSINESS) – Na barskoj rivijeri trenutno boravi 12,68 hiljada registrovanih gostiju, što je 43 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz lokalne Turističke organizacije (TO).

“Kada govorimo o uporednim podacima, na današnji dan imamo 13 odsto više gostiju nego u 2019. godini, koja je bila rekordna godina po broju turista i noćenja”, navodi se u saopštenju.

U hotelima trenutno boravi 4,21 hiljada gostiju, što je čak 86 odsto više nego prošle godine.

“U privatnom smještaju boravi 8,38 hiljada turista, što je 28 odsto više nego u istom periodu prošle godine, dok u odmaralištima boravi 86 registrovanih gostiju”, rekli su iz TO Bar.

Prema podacima, na barskoj rivijeri boravi 41 odsto više stranih gostiju u odnosu na prošlu godinu.

“U hotelskom smještaju najbrojniji gosti su iz Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH), Poljske, Njemačke i Francuske, dok su u privatnom smještaju najčešći gosti iz Srbije, Rusije, BiH, Ukrajine i Poljske”, dodaje se u saopštenju.

Turističko-informativni biroi radiće i u septembru.

“Pored TIB Topolica i Virpazar, koji su otvoreni tokom cijele godine, u septembru će raditi turističko-informativni biro u turističkim mjestima Čanj, Sutomore, Šušanj, Stari Bar, Dobra Voda i Utjeha”, zaključuje se u saopštenju.

