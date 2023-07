U Aerodromima ne znaju zašto su otkazani letovi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore nijesu zvanično obaviješteni da niskobudžetne avio-kompanije Ryanair i Wizzair od novembra neće letjeti iz Podgorice prema Barseloni i Zagrebu, odnosno Rimu i Beču.

Postoje najave da se tim rutama neće voziti tokom dijela godine, potvrdili su Vijestima iz Aerodroma Crne Gore i dodali da se može računati na otvaranje novih avio-linija.

Na sajtovima tih low-cost kompanija iz Podgorice ka Barseloni, Zagrebu, Rimu i Beču su dostupni u oktobru, ali ih nema unovembru.

„Te kompanije posluju po biznis modelu koji se ogleda u relativnoi čestim korekcijama koje se odnose na frekvencije i rute, pa čak i promjenama vezanim za baze“, rekli su iz Aerodroma.

Oni su naglasili da redovno ažuriraju informacije o statusu postojećih i potencijalnih ruta.

Iz Aerodroma su pozvali državne organe i turističku privredu da razmotre sve mjere podsticanja cjelogodišnjeg avio-saobraćaja i dodali da traže i prostor za snaženje postojećih i razvoj novih ruta.

