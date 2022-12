Tuzi opet blokirale Plantaže

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Tuzi je u srijedu blokirala račun Plantaža na iznos od 746,6 hiljada EUR na ime poreza na nepokretnost za ovu godinu, saopšteno je iz kompanije.

Iz Plantaža su Vijestima rekli da im ta blokada, za koju smatraju da je nezakonita, ugrožava likvidnost, isplatu zarada i da dovodi u pitanje opstanak kompanije.

Već dvije godine uprava Plantaža i administracija predsjednika Opštine Nika Đeljošaja se spore oko načina obračuna ovog poreza. Za četiri godine Opština je naplatila, najčešće blokadama, iznos od 2,9 miliona EUR, dok iz kompanije tvrde da bi poreska obaveza po ovom osnovu za sve četiri godine trebalo da iznosi oko milion EUR.

Opština porez obračunava na navodnu vrijednost imovine kompanije koju je njen vještak sada procijenio na 313 miliona EUR, dok je revizorska kuća Ernst&Young” utvrdila da ona vrijedi 105 miliona.

Iz kompanije su naveli da su više puta sa ovim problemom upoznali Vladu i javnost, ali da nije bilo efekta, zbog čega smatraju i da “očigledno za opštinu Tuzi ne važe zakoni Crne Gore, i da institucije sistema i pravni poredak ne mogu da zaštite Plantaže”.

Oni su rekli da im je na istu imovinu za 2019. godinu naplaćen porez u iznosu od 588,77 hiljada EUR, za 2020. od 678,32 hiljade EUR, za prošlu godinu od 888,81 hiljada EUR i za ovu godinu u iznosu od 741,02 hiljade EUR.

”Opština Tuzi je porez na nepokretnost za 2019, 2020. i prošlu godinu utvrdila na način što je angažovala vještaka poljoprivredne struke sa zadatkom da utvrdi tržišnu vrijednost poljoprivrednog zemljišta. Međutim, prilikom utvrđivanja vrijednosti zemljišta, angažovani vještak je očigledno namjerno ‘prenaduvao’ vrijednost zemljišta, koristeći pogrešnu metodologiju, koju vrijednost nadležni organi Opštine koriste kao osnovicu za obračun poreza na nepokretnost”, naveli su iz Plantaža.

Kompanija Plantaže, kako su dodali, sva rješenja glavnog administratora opštine Tuzi za 2019, 2020. i prošlu godinu pobija pred Upravnim sudom.

Međutim, pokretanje upravnog spora protiv upravnih akata ne odlaže izvršenje, pa dok Sud u konačnom ne odluči, odnosno dok nadležni organi opštine Tuzi ne donesu zakonito rješenje, mogu proći godine, a za koje vrijeme novčana sredstva kompanije Plantaže su prenijeta na žiro-račun opštine Tuzi, što je u ovom trenutku ogroman udar na likvidnost kompanije, i dovodi u pitanje njen opstanak.

Poučena tim iskustvima, kompanija je angažovala renomiranu firmu Ernst&Young da sačini Izvještaj o procjeni imovine koja je predmet oporezivanja za ovu godinu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS16). Na osnovu te procjene, koja je postala knjigovodstvena vrijednost, i domaćih propisa koji se odnose na ovaj porez, Plantaže su predale poresku prijavu.

Međutim, Opština Tuzi ponovo angažuje vještaka radi utvrđivanja tržišne vrijednosti nepokretnosti, pa je 26. jula kompaniji dostavila nalaz vještaka poljoprivredne struke Srđana Šoškića, nakon čega je počeo postupak utvrđivanja poreske obaveze.

”Naša kompanija je tokom trajanja ovog procesa, nadležnim organima opštine Tuzi u više navrata ukazivala na nezakonitost u postupanju, pa smo izjavili prigovor na nalaz vještaka, izjasnili se na rezultate ispitnog postupka i na izmijenjenu poresku prijavu. Ukazali smo i da bi utvrđivanje poreza na ovaj način bilo krivično djelo”, naveli su iz kompanije.

Oni su kazali da se, prema crnogorskim zakonima, porez utvrđuje na knjigovodstvenu, a ne tržišnu vrijednost, kao i da za takvu procjenu nije kvalifikovan vještak poljoprivredne već računovodstvene struke.

”Evidentno je da vještak po nalogu Opštine Tuzi, iz godine u godinu, bez ikakvih jasnih parametara, mijenja vrijednost zemljišta, a koje nalaze Opština koristi kao osnov za utvrđivanje poreza na nepokretnost”, naveli su iz Plantaža.

Oni su kazali i da je Opština angažovala vještaka prije nego što je izvršila inspekcijski nadzor – kancelarijsku kontrolu i prije nego što je mogla uočiti navodne nedostatke u poreskoj prijavi.

”Umjesto da Sekretarijat opštine Tuzi utvrdi visinu poreza shodno podnijetoj poreskoj prijavi na iznos oko 250 hiljada EUR, ovaj organ visinu poreza utvrđuje na iznos od oko 740 hiljada EUR, i tako gotovo pola miliona EUR nezakonito ‘otima’ kompaniji”, saopštili su iz Plantaža.

Upravni sud još nije odlučio ni o tužbi Plantaža zbog na isti način određenog poreza za 2020. godinu.

