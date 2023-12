Turski investitori zainteresovani za ulaganje u energetski sektor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mnogo turskih investitora zainteresovano je za investiranje u energetski sektor Crne Gore, kazao je potpredsjednik Turske privredne komore (TurkCham Montenegro), Burhan Genc.

Kako je saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, resorni ministar Saša Mujović prisustvovao je posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Skupštine TurkCham Montenegro, koja je održana u srijedu u Bečićima.

Navodi se da je sjednicu, na inicijativu ambasadora Turske u Crnoj Gori, Bariša Kalkavana, TurkCham Montenegro otvorio za predstavnike institucija iz Crne Gore i privrednike iz oblasti rudarstva i energetike.

“Postoji mnoštvo investitora koji su zainteresovani za investiranje u energetski sektor Crne Gore i imaju zaista mnogo pitanja”, rekao je Genc.

Kako je kazao, na sjednici su imali priliku da ta pitanja direktno upute Mujoviću.

“Investitori traže garanciju za cijenu i prodaju, ali su zainteresovani za Crnu Goru jer ima oko 240 sunčana dana u godini, negdje čak i 260 takvih dana. Veoma su zaintereosvani da ulažu u solarnu i obnovljivu energiju,” saopštio je Genc.

Iz Ministarstva su kazali da je susret bio prilika da se Mujović upozna sa djelatnošću TurkCham-a, sa kompanijama članicama, ali i da razmjenom iskustava dođu produktivnijih rješenja za unapređenje procesa energetske tranzicije.

Mujović je rekao da je počastvovan što ima priliku da pruži skroman doprinos i učestvuje u snaženju prijateljskih i ekonomskih veza Crne Gore i Turske.

“Putevi koji nas vode jedni drugima su odavno uspostavljeni, to su dobro utabane staze, koje trebamo iskoristiti za zajedničko djelovanje u cilju rješavanja problema koje nosi moderno doba. A problema i izazova – nikada više. Energetska tranzicija je jedan od njih”, kazao je Mujović.

On je naveo da tranzicija nije pitanje kako neku termoelektranu zamijeniti solarnom ili vjetroelektranom, već je kompleksan proces koji zahtijeva transformaciju cjelokupnog društvenog i ekonomskog sistema, kao i prekvalifikaciju radne snage i svih aktivnosti kojima bi se izbjegli socijalni nemiri.

“Energetska tranzicija je za dobro svih nas, ali i atak na sve nas, a naročito na vladajuće strukture, od kojih se očekuje čarobni štapić i da preko noći iznađu rješenje za teške izazove”, rekao je Mujović.

Kako je istakao, Turska može biti sjajan primjer na tom putu.

“To je zemlja izuzetnih prirodnih potencijala, ali i država koja zna da štiti sopstvene resurse, koja je na pravom putu uspostavljanja održivog sistema. To je scenario kojeg vidim i želim u Crnoj Gori”, saopštio je Mujović.

On je dodao da je posebno impresioniran rezultatima Turske u oblasti korišćenja geotermalne energije.

Mujović smatra da i Crna Gora ima tu vrstu potencijala, pa bi bila značajna podrška Turske u sprovođenju istraživanja.

“Iskoristio sam priliku i pozvao predstavnike turskih kompanija da pokažu interesovanje za crnogorskim privrednim subjektima, naročito onim posrnulim gigantima. Naša Vlada bi voljela da ih vrati na stare staze uspjeha, ali isto tako i da se da se pokrenu novi lanci proizvodnje i stvore uslovi za nova zapošljavanja naših građana”, kazao je Mujović.

Iz Ministarstva su kazali da su se na sjednici TurkCham Montenegro mogle čuti ohrabrujuće poruke, velike najave zainteresovanih turskih investitora, ali i jasne poruke i pitanja povodom problema sa kojima su se suočavali turski investitori u prethodnom periodu.

“Turski investitori žele čistu situaciju, državu zakona, pravde i prava. Ova Vlada stremi tome I potpuno nam je jasno da su to ključne predpostavke u privlačenju stranih investitora. Traženo moramo obezbijediti”, rekao je Mujović.

U saopštenju se navodi da tome da za Crnom Gorom postoji veliko interesovanje turskih investitora svjedoči podatak da je u državi osnovano preko šest hiljada turskih kompanija, od čega je oko hiljadu trenutno aktivno.

“Stoga su poslovni ljudi koji stoje iza tih kompanija odlučili da prije deset mjeseci formiraju TurkCham Montenegro”, kaže se u saopštenju.

Kalkavan je rekao da su srećni da su u samo deset mjeseci povećali investicioni plan za Crnu Goru za skoro 120 miliona EUR.

“Energetika i rudarstvo su sektori u kojima smo već uključeni, ali bismo željeli da povećamo naše prisustvo. Trenutno se bavimo rudarskim aktivnostima u blizini Nikšić i imamo nove investicije na elektrani koja se napaja solarnom energijom”, rekao je Kalkavan koji je i počasni predsjednik TurkCham Montenegro.

Iz Ministarstva su kazali da se Turskoj privrednoj komori u Crnoj Gori priključilo 13 novih kompanija, pa tu zajednicu sada čini 27 članica, a plan je da se u narednoj godini broj poveća na više od 50 članica.

“Pa jee stoga još značajnije da su se pokrenuli dijalozi između predstavnika Vlade Crne Gore i TurkCham Montenegro kao rastuće privredne komore”, navodi se u saopštenju.

