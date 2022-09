Sud tek treba da se odredi o sporu u vezi Svetog Stefana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni arbitražni sud u Londonu tek treba da se odredi o sporu u vezi hotela Sveti Stefan i vile Miločer i tome da li je Adriatic properties prekršio ugovorne obaveze, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

„Nasuprot medijskim informacijama, arbitražni sud u Londonu tek treba da se odredi o svemu, a posebno suštini spora – da li je kompanija Adriatic properties prekršila ugovorne obaveze time što hotel Sveti Stefan i vilu Miločer dvije godine drži zatvorenim. To pitanje je i dalje neriješeno“, poručili su iz Ministarstva.

Oni tvrde da nijesu tačni medijski navodi da je Adriatic properties u arbitražnom postupku dobio prvu rundu, da neotvaranje hotela nije kršenje ugovora i da su plaže hotelske, do okončanja arbitraže.

„Posljednja procesna odluka Međunarodnog suda u Londonu tiče se odbijanja privremene mjere kojom je država, uz argument zaštite javnog interesa Crne Gore, tražila da se hoteli otvore ove sezone. Smatramo da takav zahtjev države govori u prilog tome da ne stoje optužbe o „tjeranju investitora“, već naprotiv, stvaranju uslova da uprkos sporu zakupac nesmetano radi“, saopštili su iz Ministarstva.

Oni su dodali da neće zalaziti u detelje, imajući u vidu da je, shodno pravilima arbitraže, sva dokumentacija koja se koristi u postupku povjerljivog karaktera, označena stepenom tajnosti.

Iz Ministarstva su kazali i da medijske spekulacije koje iniciraju drugi učesnici u postupku, uprkos namjeri, neće ostvariti željeni efekat.

Oni su saopštili i da nijesu tačne informacije da bivši vlasnik Kombinata aluminijuma (KAP) i nikšićkih Rudnika boksita, Oleg Deripaska, preko suda u Švedskoj, gdje traži stotine miliona EUR odštete, želi da nadoknadi gubitke koje ima zbog međunarodnih sankcija.

Iz Ministarstva su podsjetili da je postupak pred Apelacionim sudom u Švedskoj pokrenut 2020. godine, odnosno prije uvođenja sankcija Rusiji.

Oni su podsjetili da je Deripaska pokrenuo arbitražni postupak protiv Crne Gore u vezi privatizacije KAP-a i Boksita u decembru 2016. godine, na osnovu Sporazuma o stimulisanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (BIT), koji je zaključen između Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) i Ruske Federacije.

Tribunal je, kako su naveli iz Ministarstva, nakon tri godine, odnosno u oktobru 2019. godine, donio jednoglasnu odluku da Sporazum između SRJ i Rusije nije primjenjiv na Crnu Goru.

“Tribunal je prihvatio prigovor nenadležnosti koji je istakla Crna Gora i da po tom osnovu odbija nadležnost da odlučuje o tužbenim zahtjevima. Takođe, odlučeno je i da svi troškovi, od ukupno 1,6 miliona idu u korist Crne Gore”, podsjetili su iz Ministarstva.

Oni su dodali da je Deripaska, ne prihvatajući obaveze proistekle iz odluke arbitražnog tribunala, u januaru 2020. godine podnio Apelacionom sudu zahtjev za izmjenu odluke donesene u postupku iz 2016. godine, zahtijevajući da se arbitražna odluka izmijeni tako što će u cjelosti biti poništena.

Ročište u tom postupku je počelo 20. septembra i trajaće do 27. septembra, dok se donošenje odluke očekuje u narednim mjesecima.

Iz Ministarstva su kazali da nije na mjestu ni iznos od više stotina miliona EUR koji se spominje u medijima, jer iznos tužbenog zahtjeva nije bio naveden ni u tužbi iz 2016. godine, već bi se utvrdio u postupku da se on nastavio.

