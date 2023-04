Postavljena nova turistička signalizacija u gradskom jezgru

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Prijestonica Cetinje i lokalna Turistička organizacija (TO) uspješno su realizovale projekat postavljanja nove turističke signalizacije u gradskom jezgru.

“Kako Prijestonica Cetinje predstavlja nezaobilaznu destinaciju na turističkoj mapi Crne Gore i regiona, cilj je da se posjetiocima i turistima omogući lakša dostupnost i bolja informisanost o znamenitostima grada”, navodi se u saopštenju.

Stubovi sa putokazima postavljeni su u neposrednoj blizini objekata, odnosno turističkih atrakcija, a montirano je oko 50 putokaza na deset odabranih lokacija u gradu, dok je za Rijeku Crnojevića opredijeljeno deset putokaza na dvije lokacije.

“Inicijativa za postavljanjem turističke signalizacije proistekla je iz potrebe za usklađivanjem sa promjenama na terenu, obilježavanjem turističkih objekata i lokaliteta koji do sada nijesu bili označeni, kao i neophodnom zamjenom dotrajale i oštećene turističke signalizacije”, objasnili su iz Prijestonice.

U narednom periodu planirano je da se pristupi i zamjeni info tabli koje se nalaze ispred gradskih znamenitosti.

Projekat je sproveden u skladu sa redovnim planskim aktivnostima TO.

