Turistički potencijali Plava garancija još bržeg ekonomskog razvoja

Plav, (MINA-BUSINESS) – Turistički potencijali Plava, uz ogromnu želju i entuzijazam dijaspore da investira u svoj zavičaj, garancija su još bržeg ekonomskog razvoja, saopštio je predsjednik Bošnjačke stranke (BS) i potpredsjednik Vlade Ervin Ibrahimović.

On je, kako je saopšteno iz BS, čestitao Dan Opštine Plav predsjednicima Opštine i Skupštine Opštine, Nihadu Canoviću i Jasmini Cikotić, odbornicima u lokalnom parlamentu i svim građanima, uz najbolje želje za dalji uspješan rad.

“Siguran sam da će i otvaranje puta prema Dečanima i Peći doprinijeti još bržem razvoju privrede i da će to biti dodatni stimulans za sve potencijalne investitore”, rekao je Ibrahimović.

On je naveo da se zajednički moraju stvarati pretpostavke da se u što bržem roku krene u proces revitalizacije Plavskog jezera, prirodnog bisera Crne Gore.

“Odlučni smo da radimo na boljitku i stvaranju dobrih uslova za život za svakog građanina Plava. Nema razvijene Crne Gore bez ekonomski jakog i razvijenog sjevera”, navodi se u čestitki Ibrahimovića.

