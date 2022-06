Turistička ponuda Crne Gore predstavljena u Istanbulu

Istanbul, (MINA-BUSINESS) – Prezentacija turističke ponude Crne Gore orgsnzovaje u utorak u Istanbulu, u organizaciji Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Prezentaciju su podržali i lokalnih turističkih organizacija Glavnog grada Podgorice i opština Bar, Budva i Tivta, a uz podršku Ambasade Crne Gore u Turskoj.

Državni sekretar Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Damir Dadivodić kazao je da imaju razloga da budu zadovoljni posjetom, prenosi Mediabiro.

On je podsjetio na sadržaj sastanka koji su predstavnici turističke privrede Crne Gore imali sa turskim medijima.

“Sastanak je trajao dva sata, u okviru kojeg smo odgovarali na razna pitanja koja se tiču Crne Gore, ekonomske situacije u Turskoj i potencijala za dalju saradnju”, kazao je Davidović.

Davidović je istakao značaj ove prezentacije, kao i poslovne radionice koju je, kako je kazao, posjetilo oko 100 agencija i turoperatora iz Turske.

“Sama činjenica da ove godine imamo mnogo bolju avio povezanost daje razloga za optimizam i negdje govori da je ove jedno tržište koje će ove godine sigurno ostvariti dobar rezultat, kao emitivno tržište ka nama, a da mi imamo prostora da u narednim godinama taj rezultat značajno podignemo”, rekao je Davidović.

Crnogorsko primorje je, kako je kazao, dominantno i u crnogorskom turističkom prometu, dodajući da je neizostavna tema na ovakvim sastancima i prezentacija sjevera Crne Gore kao i centralnog dijela.

“Svaka opština u Crnoj Gori ima neke svoje specifičnosti, što je danas ovdje i prezentovano, i čini mi se da su reakcije jako pozitivne”, poručio je Davidović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS