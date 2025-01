Turistička ponuda Crne Gore predstavljena na sajmu u Oslu

Podgorica, Oslo, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je, zajedno sa lokalnim (LTO), uspješno predstavila ponudu Crne Gore na prestižnom sajmu Travel Expo u Oslu.

Sajam je okupio je preko 150 izlagača sa svih kontinenata, dok je tokom tri dana trajanja zabilježeno više od sedam hiljada posjetilaca.

“Organizator sajamskog nastupa bila je Turistička organizacija Herceg Novog, a crnogorski štand privukao je veliku pažnju kako potencijalnih turista, tako i profesionalaca iz turističkog sektora, što potvrđuje ogroman interes za raznovrsnu turističku ponudu naše zemlje”, navodi se u saopštenju NTO.

Iz NTO-a su kazali da su posjetioci sajma bili zainteresovani za Crnu Goru.

“Sa velikim uzbuđenjem sam na štandu Crne Gore, zemlje koja ima mnogo prirodnih ljepota i fascinantnu kulturu. Čula sam i iskustva mojih prijatelja, koji kažu da je svaki trenutak proveden tamo nezaboravan. Jedva čekam da doživim to lično i radujem se što ću saznati više o svemu što ova destinacija može ponuditi”, rekla je jedna od posjetiteljki štanda.

Ostvaren je i zapažen rezultat učešćem na poslovnoj B2B radionici Travel Match, koja je okupila 170 izlagača i više od 200 predstavnika medija, turističkih agencija i turoperatora iz cijelog svijeta.

Predstavnici Crne Gore su održali preko 40 sastanaka, čime su uspostavljeni značajni kontakti za buduću saradnju na skandinavskom tržištu.

“Tokom sastanka smo uvidjeli koliko je Crna Gora interesantna destinacija za naše klijente. Već razmatramo mogućnosti da ovu destinaciju uvrstimo u našu ponudu, jer vjerujemo da će naši klijenti biti oduševljeni”, poručio je predstavnik turoperatora NyeReiselivsavisen, Magnus Oren.

Prema riječima predstavnika LTO, Norveška predstavlja važno tržište za Crnu Goru, tako da je učešće na sajmu Travel Expo važan dio komunikacione strategije sa tim tržištem.

Predstavnik LTO Herceg Novi, Dalibor Vuković, saopštio je da su, pored sajamskog nastupa, ovogodišnju posjetu Oslu dopunili učešćem na B2B radionici koja je prethodila sajmu i na kojoj su ostvarili vrijedne kontakte za dalje kontinuirano djelovanje na skandinavskom tržištu.

“Veoma je važno da se uspostavi kontinuitet promotivnih aktivnosti koji će dugoročno rezultirati većom tražnjom i u perspektivi doprinjeti razmatranju uvođenja većeg broja letova sa tržišta Skandinavije”, kazao je Vuković.

Na sajmu su učestvovali i strateški partner NTO-a, hotelska grupacija Budvanska rivijera, LTO Tivta i Podgorice, hotel Avala i turističke agencije Montenegro Adventure i Pellegrino Travel.

