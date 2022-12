Tunel Sozina opslužio 42,86 hiljada vozila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kroz tunel Sozina je u periodu od 8. do 14. decembra prošlo 42,86 hiljada vozila, većinom automobila.

Prema podacima sa sajta Monteputa, koji gazduje Sozinom, od početka ove godine tunel je opslužio preko 2,95 miliona vozila.

U čitavoj prošloj godini kroz tunel je prošlo 2,6 miliona vozila, u 2020. njih 1,95 miliona, u 2019. godini 2,83 miliona, a u 2018. godini 2,82 miliona.

Tunel Sozina otvoren je u julu 2005. godine. Njegova izgradnja koštala je oko 74 miliona EUR, od čega je 50 miliona obezbijedila Crna Gora, dok je 24 miliona obezbijeđeno kreditom Evropske investicione banke (EIB).

Tunel Sozina dugačak je 4,19 hiljada metara i povezuje primorsku regiju sa centralnim dijelom Crne Gore.

