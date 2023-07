Trgovine ne mogu da rade za Dan državnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) podsjetila je sva preduzeća, koja se bave trgovinom na veliko i malo, da u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini ne mogu obavljati djelatnost tokom Dana državnosti sjutra i u petak.

“Takođe apelujemo na privrednike da u skladu sa tim Zakonom poštuju i neradne nedjelje, gdje smo tokom prošlog vikenda zabilježili mnogo nepravilnosti”, navodi se u saopštenju.

Naime, zapečaćeno je 14 trgovina, i to u Budvi devet, Herceg Novom četiri i Baru jedan objekat, kojima su pored pečaćenja izrečene i novčane kazne.

Međutim, u dane državnih i drugih praznika, kao i nedjeljom, trgovina na veliko i malo može se obavljati u apotekama, specijalizovanim prodavnicama ili kioscima za prodaju hljeba, pekarskih proizvoda i kolača, cvijeća, suvenira, štampe, sredstava za zaštitu bilja ili pogrebne opreme, kao i benzinskim stanicama i prodavnicama za trgovinu na malo u okviru benzinskih stanica.

Trgovina se može obavljati i na pijacama, štandovima – tezgama, vitrinama i automatima izvan pijaca i pokretnim prodavnicama, kao i u prodavnicama, kioscima i automatima smještenim unutar zatvorenih područja autobuskih i željezničkih stanica, aerodroma i luka, štandovima i kioscima u kojima se prodaju robe za vrijeme održavanja priredbi, festivala i manifestacija, sajmova i za vrijeme javnog prikazivanja kinematografskih djela, kao i skladištima za trgovinu na veliko.

“Za nepoštovanje tih obaveza predviđene su novčane kazne i zatvaranje objekata za dane u kojima nije dozvoljen rad i ovim putem apelujemo na kompanije da poštovanjem propisanih obaveza daju svoj doprinos potpunoj primjeni zakona”, rekli su iz UPC.

Call centar Uprave za inspekcijske poslove (080/555-555) otvoren je za prijave svih vrsta neregularnosti svakog dana, tokom praznika kao i vikendima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS