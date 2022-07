Tokom besplatne putarine auto-putem prošla 91 hiljada vozila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Naplata putarine na prioritetnoj dionici auto-puta Princeza Ksenija počela je jutros, a tokom perioda besplatne putarine dionicom je prošla 91 hiljada vozila.

Direktorica sektora finansija i naplate putarine, Saša Klikovac, kazala je da je auto-putem do danas dnevno u prosjeku prolazilo do 17 hiljada vozila.

„Od otvaranja do osam sati jutros, odnosno za period kada je bila besplatna putarina, prošla je oko 91 hiljada vozila, što je u prosjeku od 15 do 17 hiljada dnevno i većinom se radilo o putničkim vozilima, dakle nekih 95 odsto“, rekla je Klikovac Media birou.

Na auto-putu su, kako je navela, trenutno angažovana 32 operatera naplate putarine, deset šefova smjene i rukovodilac naplate.

„U dnevnim smjenama su angažovane tri naplatne rampe na Smokovcu, po jedna na Pelevom brijegu i Veruši i dvije na Mateševu, dakle to je puni kapacitet naplatnih rampi. Postoje mješovite rampe gdje gdje možete platiti gotovinom, karticama i elektronski, a na Smokovcu, Veruši i Pelevom brijegu je po jedna rampa za elektronsku naplatu putarine, tako da se nesmetano prolazi bez zadržavanja“, objasnila je Klikovac.

Ona je navela da su cijene na auto-putu različite u zavisnosti od kilometraže.

„Ako uzmemo najdužu relaciju Smokovac – Mateševo cijene su 1,5 EUR za motore, 3,5 EUR za putnička vozila, šest EUR za kombi vozila, 10,5 EUR za manje kamione i 17 EUR za šlepere i autobuse“, precizirala je Klikovac.

Ona je apelovala na sve vozače koji se upute auto-putem da da se pridržavaju pravila koja na njemu važe.

„Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajnu signalizaciju, da se ne zaustavljaju čak ni na odmorištima da prave fotografije, jer je to strogo zabranjeno. Moraju se pridržavati pravila zbog svoje i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju“, navela je Klikovac.

Jedan od operatera na naplatnoj rampi, Samir Adrović, kazao je da sve prolazi kako je planirano i da je sve spremno za početak naplate putarine.

„U periodu kada se putarina nije naplaćivala bilo je većih gužvi. Polako se pripremamo za rad i sve je pod kontrolom. S obzirom na to da je ljetnja turistička sezona, spremni smo na sve izazove“, rekao je Adrović.

Gost iz Novog Pazara koji se uputio na odmor u Crnu Goru naveo je da je pozitivno iznenađen izgledom auto-puta i da je vožnja kroz Crnu Goru puno lakša.

„Dolazimo iz Novog Pazara. Auto-put je perfektan. Pozitivno smo iznenađeni. Vožnja nam je dosta olakšana“, kazao je on.

Turista iz Kragujevca saopštio da su utisci fenomenalni.

„Zaobići kanjon i doći ovako brzo i bezbjednom dionicom je nestvarno“, dodao je on.

I domaći turisti su oduševljeni auto-putem.

„Imam utisak kao da smo na zapadu. Krenuli smo iz Mojkovca za Budvu i kada se napravi nekad auto-put duž Jadrana, to će biti prava stvar“, rekao je turista iz Mojkovca.

