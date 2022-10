TOB organizuje izlet za vikend

Budva, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija opštine Budva pozvala je ljubitelje prirode, aktivnog i avanturističkog turizma da i ovog vikenda učestvuju u organizovanom izletu trasom uređene pješačke staze preko Paštrovske gore u dužini do 15 kilometara.

Iz TOB-a je saopšteno da je predviđena šetnja uređenom i markiranom pješačkom stazom od tvrđave Kosmač na Brajićima, preko Paštrovske gore, do manastira Praskvica.

“TOB obezbjeđuje autobuski prevoz za zainteresovane građane od Budve do početka pješačke staze na Brajićima u subotu. Polazak je predviđen u devet sati od hotela Bracera na Donjem bulevaru, a povratak za Budvu je planiran za 15 sati od parkinga manastira Praskvica”, navodi se u saopštenju.

Tokom šetnje je planiran obilazak tvrđave Kosmač, manastira Spiridon, Rustovo i Praskvica, izvora Mrtvica, Ograđenice, Čelobrda i mnogobrojnih vidikovaca.

“Pješačka staza je kategorisana kao srednje zahtjevna, ali se preporučuje nošenje adekvatne opreme za obilazak ove rute, prikladna obuća i odjeća za ove uslove, osvježavajući napici i neophodna lagana hrana”, rekli su iz TOB-a.

Zbog zahtjevnosti i dužine trase, mlađima od 12 godina, kao i starijima osobama koje nijesu u dobroj fizičkoj kondiciji se ne preporučuje izletnička šetnja predviđenom trasom.

“Svi zainteresovani mogu se prijaviti za izlet na broj telefona 067/142-154 sjutra u periodu od deset do 14 sati, a broj mjesta je ograničen”, rekli su iz TOB-a.

