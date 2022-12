TO Bar učestvovala u snimanju emisije Senderos del mundo

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bar je u nizu studijskih posjeta, bila domaćin jednom neuobičajenom timu snimatelja španske televizije TVE.

“Naime, riječ je o emisiji Senderos del mundo, čiji je glavni protagonista pas sa njegovim vlasnikom Huanom Frutosom, novinarom i producentom, a cijela grupa od pet članova putuje kamperom”, navodi se u saopštenju TO Bar.

Pored brojnih mjesta koje su obišli u svojoj zemlji, snimali su i u Njemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i mnogim drugim svjetskim destinacijama.

“Crna Gora svojom netaknutom prirodom im je privukla pažnju kao idealna lokacija za snimanje ovakvog koncepta emisije”, rekli su iz TO Bar.

TO Bar je osimislila itinerer na način što je Huana i njegovog psa Migasa odvela u obilazak Stare Masline, zatim u posjetu Goranu Banoviću koji je proizvođač rukotvorina od maslinovog drveta Bana Creations, gdje su imali priliku da vide njegovu radionicu i rade nesvakidašnji intervju sa našim izuzetnim i svestranim sugrađaninom na engleskom jeziku.

“Nakon toga, uslijedila je duga vožnja panoramskom rutom pod nazivom Između dvije čarobne obale, gdje smo imali sreće da, u danu koji je počeo sa padavinama, dobijemo sunčani interval i doživimo pravi ugođaj sa vidikovaca odakle su okom kamere uhvaćeni najljepši mogući kadrovi Skadarskog jezera”, dodaje se u saopštenju.

Ekipa, kako se navodi, nije krila oduševljenje prizorom sa vidikovaca, kestenovom šumom, ali ni gozbom koju su za njih pipremili srdačni domaćini iz Eco resorta Cermeniza, kojima se ovim putem zahvaljuju na strpljenju imajući u vidu da je snimanje trajalo osam sati.

TO Bar će se truditi da svoju ponudu i u narednoj godini promoviše na svim platformama, digitalnim i TV kanalima, raznovrsnim konceptima promocije u cilju informisanja svjetske javnosti o ljepotama koja naše čarobne obale nesumnjivo posjeduju.

“Od prve sezone, emitovane 2019. na TVE 2, serija Senderos del mundo je imala izuzetno veliku gledanost te se nadamo da će i ova epizoda iz Crne Gore ostaviti snažan utisak na gledaoce”, zaključuje se u saopštenju.

