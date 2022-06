TO Bar predstavila ponudu u Banjaluci

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bara predstavila je, u okviru regionalne roadshow kampanje, turističke potencijale, kulturu i tradiciju grada u Banjaluci.

U saradnji sa TO Tivat, koja je i organizator događaja, Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO) i lokalnim turističkim organizacijama Budve, Kotora i Herceg Novog, na glavnom gradskom trgu je organizovana dnevna promocija za posjetioce.

“Svi zainteresovani posjetioci imali su priliku da se upoznaju sa novitetima u ovoj sezoni, smještajnim kapacitetima, manifestacijama i aktivnostima koje ih očekuju”, rekli su iz TO Bar.

TO Tivat organizovala je i druženje sa predstavnicima agencija, medijima i čelnicima Gradske uprave.

