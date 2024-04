TO Bar na sajmu turizma u Prištini

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Bar predstavila je turističku ponudu destinacije na dvodnevnom Međunarodnom sajmu turizma u Prištini, koji je održan u petak i subotu.

Na sajmu je učestvovalo preko 300 izlagača iz 15 različitih zemalja: Albanije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Turske, Japana, Bugarske, Malte i sa afričkog kontinenta.

To je treće izdanje Sajma turizma, koji organizuje Turistička zajednica Kosova pod pokroviteljstvom grada Priština.

Prema zvaničnim podacima Monstata, u prošloj godini sa tržišta Kosova ostvareno je 19,98 odsto više dolazaka u odnosu na 2022. godinu.

„Ukupno je ostvareno 41,53 hiljade noćenja, odnosno 36 odsto više u odnosu na 2022. godinu“, navodi se u saopštenju.

Pored TO Bara, turističku ponudu su predstavile i LTO Ulcinja, Tuzi i Plava.

