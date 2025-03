Tivat uspješan primjer razvoja

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Tivat je prepoznat kao uspješan primjer razvoja i turistički grad uzor drugima, saopštila je ambasadorka Kanade za Crnu Goru, Srbiju i Sjevernu Makedoniju, Michelle Cameron.

Predsjednik Opštine Tivat, Željko Komnenović, ugostio je Cameron koja trenutno boravi u Crnoj Gori i prvi put je u posjeti Tivtu.

“Cameron se upoznala sa planovima daljeg razvoja Tivta, ali i sa svim trenutnim izazovima sa kojim se suočava lokalna uprava”, saopšteno je iz Opštine Tivat.

Komnenović je Cameron čestitao na skorom imenovanju, istakavši dosadašnju vrlo dobru saradnju sa Ambasadom Kanade, posebno imajući u vidu da je jednu od najvećih stranih investicija u Tivat inicirao i realizovao kanadski državljanin, počasni građanin Tivta, Peter Munk.

Komnenović je Cameron upoznao sa dosadašnjim primjerima uspješne saradnje u oblasti kulture, izražavajući nadu da će Opština Tivat i Ambasada Kanade i u budućnosti zajedno realizovati projekte od koristi za sve građane i posjetioce Tivta.

