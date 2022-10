The Crew Awards ovog vikenda u Porto Montenegru

Tivat, (MINA-BUSINESS) – The Crew Awards, jedan od najvećih događaja za članove posade u svijetu, biće održan u petak i subotu u Porto Montenegru.

Događaj organizuju Međunarodna asocijacija članova posade ACREW i Porto Montenegro.

“Osim čarter leta iz Barselone, smještaja u Tivtu i gala žurke na Buddha-Bar bazenu, svi gosti mogu birati između mnogobrojnih dnevnih aktivnosti kako bi bolje upoznali Tivat, Gornju Lastvu, i uživati u čarima Boke”, navodi se u saopštenju.

The Crew Awards je svjetski priznat događaj koji se organizuje petu godinu zaredom, od čega prvi put u Crnoj Gori, a osmišljen je kako bi se odalo priznanje članovima posade koji su se istakli kao najbolji u svom poslu.

“Nagrade obuhvataju 20 kategorija, koje se dodjeljuju članovima posade kako za lična dostignuća, tako i za njihov zajednički trud i predanost u industriji superjahti. Više od 200 kapetana, članova posade i profesionalaca iz industrije prisustvovaće ovog vikenda događaju u Tivtu”, dodaje se u saopštenju.

Zabava dobrodošlice za sve goste biće organizovana u petak od 17 sati u Blue Room-u Porto Montenegra, dok će se svečana ceremonija dodjele nagrada održati u Auditorijumu Doma vojske na Seljanovu u subotu od 17 sati.

Događaj će biti praćen zabavom na Buddha-Bar bazenu koja počinje u 20 sati, a za isti se akreditovalo više od 15 međunarodnih medijskih kuća.

Članovi posade iz Crne Gore mogu prisustvovati događajima, registrujući interes putem linka https://www.crewawardspackages.com/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS