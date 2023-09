Teret inflacije u Crnoj Gori nose samo građani

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je dobro krenula sa akcijom Stop inflaciji, ali je brzo posustala, saopštio je ekonomski analitičar Predrag Drecun i dodao da je država isključivi krivac za svaki procenat rasta cijena iznad uvezene inflacije.

“Ima mehanizama koliko hoćeš, od institucionalnih pa do vainstitucionalnih, da se cijene drže pod kontrolom”, rekao je Drecun za Dan.

Dok na međunarodnim tržištima cijene hrane padaju poslednjih mjeseci, u Crnoj Gori je u istom periodu zabilježen njihov rast, pa je inflatorni pritisak na građane iz dana u dan sve veći, piše list.

U javnosti se čuju brojne kritike zbog trenutne situacije, koje prate pozivi nadležnima da reaguju, ali konkretnijih pomaka, bar za sada, nije bilo, pa su pojedini proizvodi u Crnoj Gori skuplji nego u pojedinim državama Evropske unije, koje imaju znatno bolji standard.

Drecun nije jasno zašto Vlada ne reaguje konkretno, tim prije što i pojedini njeni zvaničnici konstatuju da se situacija otrgla kontroli.

“Ostaje nejasno i zašto je akcija Stop inflaciji kratko trajala. Očigledno je da su trgovci čim je Vlada popustila krenuli u neopravdanu nadoknadu izgubljenog. Određene trgovce i bankarski sektor trebalo bi oporezovati snažnije. Banke bi morale da podnesu dio ovog tereta jer drže previše gotovine umrtvljenom. Postoji mehanizam za to, ali je potreba sinhronizacija Vlade i Centralne banke po pitanju mjera, koja, nažalost, izostaje duži niz godina”, poručio je Drecun.

On smatra da je država isključivi krivac za trenutnu situaciju, jer je morala snažnije da reaguje na inflatorni udar sa kojim se građani svakodnevno suočavaju.

“Obratite pažnju na promocije sniženja nekih najvećih trgovinskih lanaca, sad se sve snižava za 30, pa i 40 odsto. To je, u stvari, vraćanje na početno stanje. U Njemačkoj je jeftiniji najveći broj prehrambenih artikala i nije teško zaključiti o čemu se radi”, tvrdi Drecun.

On smatra i da je novo zaduženje države neminovno, a da će kamatne stope zavisiti od toga kakva će biti nova vlada.

“Politički faktor je vrlo važan. Vlada koja ne obećava stabilnost i investicije neće moći povoljno da se zaduži. Naše zarade jedu trgovci jer proizvođača, nažalost, nemamo. Aktuelna vlada se zadužila po stopi od deset odsto, što bi bilo opasna visina stopa za veća zaduženja. Zato sačekajmo novu vladu pa da vidimo što će biti”, zaključio je Drecun.

