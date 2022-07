Telekom uspješno poslovao u prvoj polovini godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je u prvoj polovini ove godine zabilježio rast broja korisnika svih servisa, kao i ukupnih prihoda i operativne dobiti, saopšteno je iz te kompanije nakon redovnog Konferencijskog poziva sa analitičarima i investitorima održanog danas.

Kompanija je, prema riječima njenih predstavnika, na kraju drugog kvartala ove godine zadržala liderstvo u segmentu mobilnog postpejda, kao i prvo mjesto u mobilnom internetu.

„Na kraju juna ove godine Telekom je imao aktivnih 273 hiljade postpejd kartica, što je sedam odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Broj aktivnih pripejd kartica iznosio je 123 hiljade i bio veći 2,6 odsto, a broj korisnika mobilnog interneta porastao je deset odsto i iznosio je 239 hiljada“, precizirali su iz kompanije.

Kada je riječ o fiksnim servisima, broj korisnika na optici porastao je 17 odsto i iznosio je 31 hiljadu, dok je broj TurboDSL korisnika porastao sedam odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, i iznosio je 35 hiljada.

Zabilježen je i rast broja korisnika TV usluga za šest odsto, dok je tri odsto više korisnika usluga širokopojasnog interneta.

Sa finansijske strane, rast prihoda od 3,7 odsto, u odnosu na uporedni period prošle godine, uslovljen je boljim rezultatima i u dijelu maloprodajnih i veleprodajnih usluga.

„Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), isključujući posebne uticaje i nakon najma, u prvom kvartalu ove godine iznosila je 13,7 miliona EUR, što predstavlja rast od pet odsto, dok je rast stope poreza na dobit imao značajan negativan efekat na neto dobit, kroz obračun poreske amortizacije, pa je neto dobit iznosila 300 hiljada EUR“, dodaje se u saopštenju.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, kazao je da je iza kompanije uspješan kvartal, koji je obilježilo nekoliko značajnih projekata.

„S jedne strane, priveli smo kraju modernizaciju mreže na 80 lokacija u Crnoj Gori, zahvaljujući kojem smo prosječnu brzinu u mreži povećali dva puta u odnosu na januar ove godine, što su korisnici i prepoznali sudeći po rastu korisničke baze, ali i po rezultatima mjerenja korisničkog zadovoljstva koje se odnosi na zadovoljstvo mobilnom mrežom. Uz to, u drugom kvartalu smo oborili rekord kada je riječ o brzinama – postigli smo gigabitne brzine u testnoj 5G mreži, dok smo nastavili širenje 5G mreže po cijeloj zemlji“, rekao je Udovičić.

Telekom je u prethodnom periodu dobio i više međunarodnih priznanja.

„Prvo je Evropska nagrada za izvrsnost u oblasti korisničkog iskustva (ECXA), zlatna medalja koju je Telekom, u veoma jakoj konkurenciji u kojoj su i najveće evropske telekomunikacione kompanije, dobio u kategoriji za najbolje korišćenje povratnih korisničkih informacija“, kazao je Udovičić.

Prema njegovim riječima, drugo priznanje zavrijedila je eTrust platforma Telekoma za usluge povjerenja – prvo i jedino potpuno digitalno rješenje za elektronski potpis, pečat, vremenski pečat i verifikaciju u Crnoj Gori, koja je osvojila CATA Award na takmičenju Deutsche Telekoma (DT) i to u konkurenciji 22 projekta iz cijele Deutsche Telekom grupe.

Telekom je u junu započeo i pionirski projekat na domaćoj berzi – proces otkupa sopstvenih akcija, koji su iz kompanije najavili na ovogodišnjoj redovnoj Skupštini akcionara.

„Kako smo i najavili, prva faza otkupa sopstvenih akcija je završena do kraja juna, kada smo utrošili prvih 100 hiljada EUR od planiranog jednog miliona. Ono što nam je posebno važno jeste da je projekat zaživio, budući da je osmišljen i realizovan kao rezultat partnerskog odnosa većinskih vlasnika i manjinskih akcionara, i da je već duže vrijeme bio na stolu kao tema međusobnih razgovora“, zaključio je Udovičić.

