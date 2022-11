Telekom: Štrajk nedstatak volje čelnika Sindikata da učestvuju u pregovorima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Štrajk dijela zaposlenih Crnogorskog Telekoma, koji je najavljen za sjutra, pokazuje nedostatak volje čelnika Sindikata da učestvuju u pregovorima zasnovanim na argumentima i ekonomskoj i poslovnoj logici, saopšteno je iz menadžmenta kompanije.

„Umjesto toga, rukovodstvo Sindikata postavlja ultimatume za koje i sami znaju da su neodrživi i da bi pristajanje na njih značilo stavljanje ključa u bravu kompanije“, poručili su iz Crnogorskog Telekoma.

Oni smatraju da je odustajanje od populističkih zahtjeva i postizanje dogovora koji je u interesu zaposlenih, korisnika i akcionara jedini način da se sačuva egzistencija kompanije i zaposlenih, dobri uslovi za rad i sigurnost radnih mjesta.

Iz Telekoma su kazali da će tokom trajanja štrajka dijela zaposlenih servisi kompanije biti dostupni korisnicima i da će, uprkos tome što će u narednom periodu raditi smanjenim kapacitetima, učiniti sve da umanje negativne posljedice štrajka u radu sa korisnicima.

Oni su podsjetili da menadžment kompanije već mjesecima pregovara sa sindikalnom organizacijom, te da je još u junu objavio produženje benefita za zaposlene, koji su sadržani u Kolektivnom ugovoru, što na najbolji način demantuje tvrdnje čelnika Sindikata o nespremnosti uprave da učestvuje u pregovorima.

„O svemu tome detaljno su informisani svi zaposleni, kojima je objašnjeno da bez obzira na status pregovora, u slučaju isticanja određenih članova Kolektivnog ugovora usljed odbijanja čelnika Sindikata da se isti produže prije isteka, njihovo važenje neće prestati, već će nastaviti da se primjenjuju kako bi zaposleni bili zaštićeni, a neće trpjeti negativne posljedice zbog neodgovornosti čelnika Sindikata“, navodi se u saopštenju.

Oni su podsjetili da su zaposleni u Telekomu svjesni činjenice da kompanija ima izuzetno dobre uslove za rad, koji osim minimalne zarade koja je dvostruko veća od prosječne u državi, zaposlenima nudi brojne druge benefite – otpremnine u visini do 40 mjesečnih plata, zdravstveno osiguranje s osiguranim iznosom od 1,5 hiljada EUR limita godišnje u privatnim zdravstvenim ustanovama, povećanje od 150 odsto postojećeg budžeta za bonuse vezanog za poslovni uspjeh Telekoma, za ostvarenja ambicioznih rezultata i specifičnih ciljeva zaposlenih, kao i subvencionisanje ljetovanja i zimovanja u hotelima u zemlji i regionu.

„Osim toga, zaposlenima je obezbijeđeno i povećanje mjesečnih primanja od 105 EUR bruto, počevši od januara. Namjera menadžmenta je da sve te uslove održi na ovom nivou i dodatno unaprijedi iz dobrih poslovnih rezultata, a ne pod prisilom ili ucjenom“, rekli su iz kompanije.

Oni su dodali da su to samo neki od benefita koji će biti dio Kolektivnog ugovora o čijem produženju menadžment već mjesecima pregovara s čelnicima Sindikata Telekoma, a tu su i brojni drugi, kao što su sigurnost radnih mjesta, stalne obuke, treninzi i usavršavanja, povoljni uslovi za sve usluge kompanije, te budžeti za sport i rekreaciju.

„Dakle, osim nekih otvorenih pitanja koja se odnose na same čelnike Sindikata, a koja ne pominju u „štrajkačkim zahtjevima“, njihovi nerealni i u biznisu i ekonomskoj logici neutemeljeni zahtjevi – među kojima je i povećanje plate u iznosu od skoro 50 odsto odmah kao opcija A, ili kao opcija B povećanje od 30 odsto odmah uz unošenje obaveze usklađivanja zarada sa stopom inflacije u Kolektivni ugovor za sve naredne godine – mogli bi ugroziti egzistenciju kompanije u kratkom roku, a u dugom roku i radna mjesta i egzistenciju zaposlenih“, saopštili su iz Telekoma.

Oni su dodali da potez čelnika Sindikata vide kao veliki korak unazad, budući da je kompanija tokom pregovora, otvoreno i s punim povjerenjem, ponudila zadržavanje brojnih benefita koje imaju zaposlani Telekoma, kao i poboljšanje nekih koji im pružaju dodatnu sigurnost i satisfakciju.

„Nadamo se da će tokom procesa medijacije, koji počinje u srijedu, čelnici Sindikata u novom svjetlu sagledati predlog koji je na stolu, i da nakon 30 dana ili u bilo kom trenutku tokom najavljenog štrajka, možemo potpisati sporazum u korist svih zaposlenih, naših korisnika i akcionara, i same kompanije“, zaključuje se u saopštenju Crnogorskog Telekoma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS