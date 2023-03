Telekom lansirao 5G mrežu na visokim frekvencijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je uspješno nastavio svoj pionirski poduhvat u Crnoj Gori i uspješno lansirao komercijalnu 5G mrežu na visokim frekvencijama, koja korisnicima donosi gigabitne brzine.

„Komercijalno dostupna 5G usluga s gigabitnim brzinama dostupna je na lokaciji TC Big Fashion u Podgorici, pa korisnici u tom dijelu grada već sada mogu da osjete moć i brzine 5G mreže“, navodi se u saopštenju.

Nakon što je u martu prošle godine prvi u zemlji lansirao komercijalnu 5G mrežu, a mjesec kasnije prvi postigao gigabitne brzine u svojoj 5G mreži, Crnogorski Telekom je prošlu godinu završio sa najvećom 5G mrežom u Crnoj Gori, dostupnom za preko 70 odsto građana Crne Gore.

Lansiranjem gigabitne 5G mreže u Podgorici, Crnogorski Telekom je započeo sa korišćenjem spektra iz opsega 3,6 gigaherca (GHz), zakupljenog na aukciji koju je u decembru prošle godine organizovala Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Rukovodilac odjeljenja za pristupne mreže u Sektoru tehnike u Telekomu, Predrag Stanišić, kazao je da je Telekom u decembru prošle godine na aukciji spektra važnog za širenje 5G i unapređivanje 4G mreže, postigao najbolji rezultat, čime su osigurali preduslove za snažan razvoj mobilne mreže u 5G eri i u narednih 15 godina, kao i preduslove za uvođenje gigabitnih brzina u mobilnoj mreži.

„Kako smo tada i najavili, ubrzano nastavljamo sa najvećom modernizacijom mobilne mreže u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući kojoj će 5G mreža biti dostupna na još širem području Crne Gore, dok će korisničko iskustvo u našoj 4G mreži biti još bolje“, rekao je Stanišić.

Telekom je današnjim puštanjem u rad bazne stanice, koja omogućava gigabitne 5G brzine, pokazao da se drži strateške odluke da izgradi najbržu, najveću i najjaču mobilnu mrežu u Crnoj Gori.

Izvršni direktor Telekoma, Stjepan Udovičić, kazao je da je jaka i pouzdana mreža preduslov ne samo za vrhunsko korisničko iskustvo, već i za razvoj digitalnog društva i ekonomije jedne zemlje.

„Velikim investicijama u nove tehnologije i spektar, kao i predstavljanjem ovih tehnologija koje su sada dostupne korisnicima, zauzeli smo prvo mjesto – koje nam i pripada – sa našom gigabitnom mrežom“, rekao je Udovičić.

Više o Telekom 5G mreži dostupno je na stranici https://telekom.me/5g

