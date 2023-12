Tehnološki sektor povukao indekse naviše

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak glavni berzanski indeksi porasli, pri čemu su Dow Jones i S&P prekinuli trodnevni negativni niz, dok je Nasdaq skočio više od jedan odsto zahvaljujući potražnji za tehnološkim dionicama.

Njujorški Dow Jones porastao je 0,17 odsto na 36.117 bodova, S&P 500 ojačao je 0,8 odsto na 4.585 poena, a Nasdaq 1,37 odsto na 14.339 bodova.

Cijena dionice Alphabeta, matične kompanije Google-a, skočila je više od pet odsto, nakon što je objavio najnoviju verziju svog modela vještačke inteligencije, prensoi Hrportfolio.

Značajno je poskupila i dionica AMD-a, više od devet odsto, nakon što je taj proizvođač čipova procijenio da bi potencijalno tržište za njegove čipove koji se koriste za vještačku inteligenciju samo ove godine moglo dostići 45 milijardi USD.

I ostale tehnološke dionice ostvarile su značajan skok cijena, poput Nvidie, Amazona, Applea i Meta Platformsa.

Sektorski indeks Philadelphia semiconductor od početka godine na dobitku je čak 48 odsto, većinom jer investitori imaju velika očekivanja u vezi sa vještačkom inteligencijom.

“Danas je to uzlet AMD-a i Google-a, no zaraza se širi tržištem. Svi se žele ukrcati u voz”, rekao je izvršni direktor u njujorškom društvu Infrastructure Capital Management, Jay Hatfield.

Dobrom raspoloženju na tržištu doprinijeli su i najnoviji podaci s američkog tržišta rada, koji su pokazali da je prošle sedmice pomoć radi nezaposlenosti potražilo 220 hiljada Amerikanaca, manje od očekivanja.

Za nove smjernice investitori čekaju današnju objavu podatka o broju zaposlenih u novembru, koji bi trebalo da nagovijesti koliko brzo američka ekonomija usporava rast, odnosno kada bi centralna banka mogla da počne da smanjuje kamatne stope. Na tržištu pocjenjuju da su šanse da će kamatne stope početi da padaju već u martu gotovo 64 odsto.

Na evropskim berzama u četvrtak su indeksi blago pali. Londonski Ftse indeks spustio se neznatno na 7.513 bodova, frankfurtski DAX 0,16 odsto a 16.628 poena, a pariski CAC blago na 7.428 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS