Tehnološki sektor podstakao rast indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u ponedjeljak S&P 500 porastao, kao i Nasdaq indeks, najviše zahvaljujući skoku cijene dionica Nvidie uoči objave poslovnih rezultata tog tehnološkog diva.

Dow Jones oslabio je 0,11 odsto na 34.463 boda, dok je S&P 500 porastao 0,69 odsto na 4.399 poena, a Nasdaq indeks 1,56 odsto na 13.497 bodova.

Rast S&P 500 i Nasdaqa zahvaljuje se jačanju tehnološkog sektora, pri čemu je najviše, u prosjeku 2,8 odsto, porastao sektor proizvođača čipova, prenosi Hina.

Najveća je dobitnica, sa skokom cijene od 8,5 odsto, bila dionica Nvidie, nakon što su analitičari HSBC banke povećali planiranu cijenu dionice tog proizvođača čipova uoči sjutrašnje objave kvartalnih poslovnih rezultata.

Cijena dionice Nvidie porasla je od početka godine više od 220 odsto, što se zahvaljuje euforiji u vezi sa razvojem vještačke inteligencije (AI).

„Nvidia se smatra brendom za AI. Cijena te dionica dramatično je porasla, pa se postavlja pitanje prate li to i poslovni rezultati te kompanije”, rrkla je strateginja u firmi LPL Financial, Quincy Krosby.

U većini ostalih sektora cijene dionica su ili pale ili blago porasle. To je posljedica daljeg rasta prinosa na američke obveznice, što je prošle sedmice izazvalo oštar pad cijena dionica.

U utorak je prinos na desetogodišnje državne obveznice dostigao novu najvišu vrijednost od 2007. godine.

Prinosi rastu zbog špekulacija da bi američka centralna banka mogla još jednom do kraja godine da poveća kamatne stope, ili ih na povišenim vrijednostima zadrži duže nego što se očekivalo.

Naime, svi posljednji podaci pokazuju da je američko tržište rada i dalje snažno, što bi moglo da podrži dalji rast potrošnje, a time i povišenu inflaciju.

U fokusu ulagača biće ove sedmice skup čelnika najvećih centralnih banaka u svijetu u američkom gradiću Jackson Hole-u. Komentari vodećih centralnih bankara o situaciji u ekonomijama i kamatnim stopama mogli bi značajno da utiču na smjer tržišta.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je neznatno na 7.257 bodova, ali je frankfurtski DAX ojačao 0,19 odsto na 15.603 poena, a pariski CAC 0,47 odsto na 7.198 bodova.

