Tara Resources: Zaključci radne grupe neutemeljeni i u sukobu s Vladinim odlukama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Argumenti koje je radna grupa predložila za prekid koncesionog ugovora koji država ima sa kompanijom Brskovo Mine su faktički netačni, ne korespondiraju sa zakonom i neusklađeni su sa Vladinom politikom vođenom tokom protekle četiri godine, kazali su iz kompanije Tara Resources.

Iz te kompanije su kazali da su dobili pravo na koncesiju 2018. godine i od tada uložili značajna sredstva kako bi ispunili sve svoje obaveze istraživanja, koje je Vlada potvrdila da su ispunjene u junu 2019. godine.

„Od tada, kompanija čeka više od četiri godine da Vlada ispuni obaveze u procesu prostornog planiranja kako bi izdala urbanističko-tehničke uslove, kako bi kompanija kompletirala i predala rudarski projekat i studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada započela taj proces prostornog planiranja 2021. godine i usvojila nacrt prostornog plana u aprilu prošle godine, ali da je proces zastao u julu prošle godine, bez krivice kompanije.

„Vlada je već dva puta produžila rokove u koncesionom ugovoru zbog kašnjenja u završavanju procesa prostornog planiranja, budući da koncesioni ugovor ima klauzulu koja uzima u obzir kašnjenja administracije“, ističe se u saopštenju.

Iz kompanije Tara Resources su kazali da je međuresorna Vladina radna grupa preporučila Vladi da ponovo produži koncesioni ugovor zbog tih kašnjenja u oktobru prošle godine, kao i da počne sa naplatom koncesione naknade.

Oni su kazali da je Vlada zatražila koncesionu naknadu od 650 hiljada EUR, kompanija je platila u januaru, ali produženja roka nije bilo.

Iz kompanije Tara Resources su kazali da se zaključcima nove radne grupe, imenovane od strane Ministarstva energetike i rudarstva, preporučuje raskid koncesionog ugovora, iako se ništa nije promijenilo od posljednja dva produženja koja je Vlada odobrila zbog sopstvenih kašnjenja.

„Argumenti koji se koriste su faktički netačni i suprotni su u odnosu na posljednja dva produženja koja je odobrila vlada i preporukama radne grupe“, rekli su iz kompanije Tara Resoruces.

Kako su rekli, to izlaže Vladu značajnim štetama zbog kršenja koncesionog ugovora, uključujući štetu u okviru bilateralnog investicionog sporazuma između Švajcarske i Crne Gore.

„Tara Resources je ispunila sve svoje obaveze i pokazala potencijal za značajan novi razvoj za Crnu Goru, sa mogućnošću zapošljavanja 550 ljudi iz sjevernog dijela Crne Gore i donošenjem značajnih ekonomskih koristi regionu i zemlji, uz poštovanje najbolje prakse u oblasti zaštite životne sredine i zdravlja u EU, koje se uspješno sprovode u drugim rudnicima cinka u Španiji, Portugalu i Švedskoj“, rekli su iz kompanije Tara Resources.

Oni su poručili da su uvjereni da će se ono što je radna grupa sugerisala pokazati kao faktički nezakonito i netačno, kao i da Vlada te zaključke neće usvojiti.

Iz kompanije Tara Resoruces su kazali da ostaju otvoreni za konstruktivan dijalog sa institucijama.

