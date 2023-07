Tara Resources investirala više od 30 miliona EUR u rudnik Brskovo

Mojkovac, (MINA-BUSINESS) – Rudnik Brskovo bi trebalo da ima značajan pozitivan uticaj na sjever Crne Gore, saopštili su iz kompanije Tara Resources, koja je od sticanja prava na koncesiju 2018. godine, investirala više od 30 miliona EUR u istraživanje, tehničke i ekološke studije.

„Svjesni smo aktuelne medijske pažnje usmjerene na rudnik Brskovo u Mojkovcu, zbog čega smatramo da je od ključnog značaja da javnosti pružimo tačne informacije i razjasnimo aktuelnu situaciju“, rekli su iz kompanije Tara Resources.

Oni su kazali da je od sticanja prava na koncesiju 2018. godine investirano više od 30 miliona EUR u istraživanje, kao i u tehničke i ekološke studije, čime su ispunjeni zahtjevi koje je postavila Vlada.

Iz kompanije su podsjetili da koncesija važi do 2040. godine, a da se sada nalazi u fazi detaljnog prostornog planiranja – procesa koji vodi Vlada i kojim upravlja Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Kompanija je, kako tvrde njeni predstavnici, obezbijedila sve potrebne studije i prateću dokumentaciju za tu fazu.

„Kada Vlada usvoji detaljni prostorni plan, kompanija će biti u obavezi da podnese projektnu dokumentaciju za sljedeću fazu, koja uključuje projektovanje glavnih objekata i procjenu uticaja na životnu sredinu, kako bi dobila odobrenja, dozvole i saglasnost za projekat. Međutim, stalna administrativna kašnjenja Vlade u sprovođenju i završetku detaljnog prostornog planiranja rezultirala su produženjem vremenskog okvira za dostavljanje tih dokumenata“, naveli su iz kompanije.

Oni su dodali da je projekat u skladu sa najvišim međunarodnim ekološkim standardima, uključujući Međunarodne finansijske standarde Svjetske banke (IFC) i zahtjeve Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

„Rudarski otpad će biti sigurno smješten u dva integrisana postrojenja za upravljanje otpadom u čvrstoj stijeni, čime se eliminiše potreba za konvencionalnom branom za jalovinu i sprečava moguće stvaranje prašine. Time se ujedno rješavaju problemi koji su ranije nastali u Mojkovcu, zbog nekadašnje brane za jalovinu koja nije bila rekonstruisana mnogo godina nakon zatvaranja“, saopštili su iz kompanije.

Oni su podsjetili da je projektom predviđeno odgovorno upravljanje vodom, recikliranjem kišnice za upotrebu na licu mjesta i tretiranjem viška vode kako bi se osiguralo da samo voda visokog kvaliteta napušta područje projekta, značajno poboljšavajući kvalitet vode pogođene nekadašnjim rudarskim aktivnostima.

„Očekuje se da će rudnik Brskovo imati značajan pozitivan uticaj na sjever Crne Gore, otvarajući više od 550 direktnih radnih mjesta, čineći značajan udio u prihodima od izvoza, prihodima od poreza i koncesionim naknadama za Vlade, te podržavajući razvoj lokalnih opština, uključujući očuvanje kulturnog naslijeđa i istorije rudarstva“, rekli su iz kompanije Tara Resources.

Tara Resources, kako su najavili, nastavlja da transparentno i proaktivno sarađuje s Vladom, Opštinom Mojkovac, lokalnom zajednicom i drugim zainteresovanim stranama kako bi unaprijedila projekat Brskovo, koji ima potencijal da donese značajne koristi u zapošljavanju i ekonomiji Crne Gore, uz poštovanje najviših međunarodnih standarda zaštite životne sredine.

Oni su naveli i da je detaljan opis projekta, uključujući planove za upravljanje životnom sredinom u skladu sa najboljom svjetskom praksom, dostupan na veb stranici kompanije www.tararesources.com.

