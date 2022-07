Taksisti najavljuju protest u Baru u avgustu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština Strukovnog sindikata taksista Crne Gore (SSTCG) donijela je odluku da počne pripremu protesta koji će se 10. avgusta održati u Baru, u vidu blokade jadranske magistrale u špicu ljetnje turističke sezone.

Predsjednik SSTCG-a, koji djeluje u okviru Unije slobodnih sidnikata (USSCG), Borislav Pavlović, kazao je da su na takav vid protesta primorani, jer i pored molbi nadležnima 20 godina da se spriječi haos u prevozu putnika u drumskom saobraćaju, oni ostaju nijemi, a legalno registrovani prevoznici padaju u dužničko ropstvo i gube svoja radna mjesta koja ustupaju sivoj ekonomiji.

Pavlović tvrdi da dvije decenije traje haos na tržištu prevoza putnika u drumskom saobraćaju, koji je izazvan neradom nadležnih institucija na opštinskom i državnom nivou, koje uporno odbijaju da primijene zakone i opštinske odluke koje regulišu tu djelatnost.

„To za posljedicu ima uništavanje svih onih koji su legalno registrovani za ovu djelatnost i stvaranje socijalnih slučaja, a svjesno favorizovanje sive ekonomije i nelegalnog prevoza putnika“, naveo je Pavlović u saopštenju.

Nelegalni prevoz putnika, kako je podsjetio, prema analizi resornog Ministarstva iz 2019. godine čini 60 odsto, a od 2020. prelazi i 70 odsto od ukupnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju, posebno u auto-taksi prevozu.

„Posebno poglavlje u favorizovanju sive ekonomije u djelatnosti prevoza putnika u drumskom saobraćaju zauzimaju službenici koji su nadležni za nadzor u ovoj djelatnosi iz uprava za inspekcijske poslove i prihoda i carina, kao i lokalne komunalne inspekcije, čiji su službenici selektivnim primjenjivanjem zakonskih propisa doveli na ivicu egzistencije sve one koji legalno obavljaju djelatnost prevoza putnika u drumskom saobraćaju, a posebno auto-taksi preduzetnike“, zaključio je Pavlović.

