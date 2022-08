Svrkota: Zaduženje neminovno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neminovno je da se Crna Gora ove godine zaduži, ali su uslovi za to nepovoljniji, jer su kamatne stope skočile od 200 do 300 odsto u odnosu na prethodno zaduženje, saopštio je ekonomski analitičar, Novak Svrkota.

“Ja sam najavio da će ova sezona biti rekorda, samo zbog inflacije, koja realno iznosi i 30 odsto, pa će i manji broj turista generisati veće prihode”, kazao je Svrkota u emisiji Dobro jutro Crna Goro.

On je naveo da je, ipak, zbog inflacije, sve sada skuplje, pa i novac, prenosi portal RTCG.

“Međunarodni monetarni fond (MMF) je krajnja opcija, raniji minitar finansija Milojko Spajić je napravio dobar potez sa hedžingom jer je dolar ojačao i tu smo uštedjeli. Dobra stvar je koju je tada predložio da se zadužimo milijaru EUR, jer su tada bile povoljne kamatne stope”, naveo je Svrkota.

Sada će, kako je objasnio, biti mnogo teško i za razvijene ekonomije, a posebno nerazvijene kao naša.

On je dodao da povoljnih uslova za zaduženje nema.

“Prema riziku zemlje koja uzima kredit, ti uslovi su još nepovoljniji, tako da će nama kamatne stope skočiti 200 do 300 odsto u odnosu na prethodno zaduženje”, naveo je Svrkota.

On je kazao i da nije problem zadužiti se, pitanje je šta se raditi sa tim novcem. Podsjeća da najveći dug u svijetu imaju Sjedinjene Američke Države (SAD), ali se i najbrže razvijaju.

“Ako se taj novac koristi za ulaganja i razvijanje ekonomije onda je to dobro”, naveo je Svrkota.

U kontekstu različitih brojki o stanju u ekonomiji, on navodi da je svaka vlada i politička, a da je statistika zanimljiva i svako izvlači ono što njemu odgovara.

Svrkota ističe da sadašnji predstavnici vlasti koriste da optuže prethodne, a prethodni da optuže sadašnje da loše rade.

“Mislim da bi najbolje bilo da dođu prethodni ministar Spajić i da razgovara sa ministrom Aleksandrom Damjanovićem. Ta zaduženja nijesu nastajala odjednom. Mi se sada zadužujemo da vraćamo ranija zaduženja”, kazao je Svrkota.

