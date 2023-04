Svjetske berze porasle jer inflacioni pritisci popuštaju

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama cijene dionica su prošle sedmice porasle jer je ulagače ohrabrilo popuštanje inflacionih pritisaka, što znači da će centralne banke uskoro završiti ciklus povećanja kamatnih stopa.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice ojačao 1,2 odsto, na 33.886 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,8 odsto, na 4.137 poena, a Nasdaq indeks 0,3 odsto, na 12.123 boda.

Rast indeksa najviše se zahvaljuje znakovima popuštanja inflacionih pritisaka u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), prenosi Hina.

Prošle sedmice su podaci pokazali da je rast potrošačkih cijena u martu usporio više nego što se očekivalo, sa šest na pet odsto na godišnjem nivou, dok su proizvođačke cijene u istom mjesecu pale 0,5 odsto na mjesečnom nivou.

Ti podaci pokazuju da zaoštravanje monetarne politike američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) daje rezultate, da inflacija popušta i da se tržište rada, a time i pritisak na rast potrošnje i plata, ‘hladi’.

„I dalje sve zavisi od inflacije i Fed-a. Podaci o potrošačkim i proizvođačkim cijenama sugerišu da inflacija popušta, što bi moglo značiti brzi završetak Fedovog zaoštravanja monetarne politike”, kazao je analitičar u JPMorgan Private Bank, David Carter.

Doduše, većina analitičara i dalje smatra da će Fed na sjednici u maju povećati ključne kamate daljih 0,25 postotnih bodova.

Međutim, ima i onih koji smatraju da će Fed na toj sjednici ostaviti kamate nepromijenjene u rasponu od 4,75 do pet odsto i tako završiti ciklus povećanja cijene novca.

Narednih sedmica u fokusu ulagača biće kvartalni poslovni rezultati kompanija i banaka. U petak su izvještaje objavile tri velike banke – Citigroup, JPMorgan Chase i Wells Fargo – i sve su ostvarile bolje nego što se očekivalo rezultate.

Zbog toga su splasnule zabrinutosti ulagača u vezi situacije u sektoru, nakon kolapsa nekoliko regionalnih banaka u martu.

„Kao što se očekivalo, veće banke nijesu toliko pogođene potresom u regionalnim bankama, možda im to čak i pogoduje. Možemo vidjeti snažne i zdrave bilanse, a prilično je jasno da kriza regionalnih banaka nije kriza sistema”, kazao je strateg u firmi Baird, Ross Mayfield.

Što se sezone objava kvartalnih izvještaja tiče, procjene nijesu impresivne. Prema posljednjim procjenama analitičara u anketi Reutersa, zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa biće u prvom tromjesečju 4,8 odsto manje nego u istom prošlogodišnmjem kvartalu.

I na evropskim berzama cijene dionica su prošle sedmice porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,7 odsto, na 7.871 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 1,3 odsto, na 15.807 poena, a pariski CAC 2,7 odsto, na 7.519 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS