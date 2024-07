Svečanost u čast nagrađenih na sajmu poljoprivrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora Crne Gore organizovala je svečanost povodom velikog uspjeha crnogorskih poljoprivrednika na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, gdje su osvojili ukupno 164 vrijedna priznanja.

Iz PKCG je saopšteno da je to bila prilika da se, u prisustvu nagrađenih i drugih privrednika, visokih predstavnika Vlade i diplomatskog kora, dodatno afirmišu crnogorski agrar i kvalitet domaćih proizvoda.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, je na svečanosti organizovanoj na Plavnici, kazala da je na sajmu ostvaren jedan od najboljih rezultata u posljednjih nekoliko godina, posebno apostrofirajući osvajanje dva velika šampionska pehara za vrlo visoki kvalitet proizvoda, četiri pehara Novosadskog sajma, te 104 zlatne medalje, od kojih 37 velikih.

„Rezultati jasno ukazuju na to da su crnogorska hrana i pića prepoznati po visokom kvalitetu. Crna Gora treba da bazira razvoj poljoprivrede na proizvodnji kvalitetnih organskih i proizvoda sa geografskom i oznakom porijekla“, kazala je Drakić.

Prema njenim riječima, poljoprivreda je među prioritetima ekonomskog razvoja, koji treba podstaći većim izdvajanjima za Agrobudžet, kao i korišćenjem fondova EU.

„Ulaganja u poljoprivredu nijesu trošak, već investicija u budućnost“, tvrdi Drakić.

Drakić je pozvala da ekonomski patriotizam zauzme mjesto koje mu pripada, u trgovinama i domaćinstvima.

„Za naš razvoj, kupujmo naše – jasna je poruka koju upućujemo u aktuelnoj kampanji. Upravo još jedan u nizu uspjeha naših poljoprivrednika u Novom Sadu pokazuje da je „domaće“ zaista postalo sinonim kvaliteta i da je ipak snaga u svima nama“ , poručila je Drakić.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, istakao je da su crnogorski proizvođači ostvarilili izvanredne rezultate na Sajmu koji decenijama predstavlja centralnu tačku susreta najboljih iz regiona i šire.

„Naši proizvođači su dali veliki doprinos razvoju poljoprivrede, jer su priznanja najbolji dokaz visokog kvaliteta crnogorskih proizvoda i njihovog značaja na međunarodnom tržištu. U Ministarstvu imate partnera koji će vam uvijek biti na raspolaganju i nastojati da, u mjeri mogućeg, ostvari vaše zahtjeve i pruži podršku“, poručio je Joković.

On je ohrabrio poljoprivrednike da konkurišu na brojne javne pozive preko kojih mogu poboljšati i tehnološki unaprijediti proizvodnju.

„Vaši uspjesi su dokaz da Crna Gora ima ogroman potencijal u poljoprivredi, koji ćemo nastaviti da razvijamo i podržavamo. Ubuduće će Ministarstvo subvencionisati sve učesnike iz Crne Gore (koji šalju uzorke na ocjenjivanje) na sajmu. Kupujmo domaće, jer to je najbolje“, rekao je Joković.

Iz PKCG su podsjetili da su crnogorski proizvođači u kategoriji mesa i proizvoda osvojili 40 nagrada, 26 su zavrijedili mlijeko i mliječni proizvodi, jaka alkoholna pića i likeri 20, vina 33. Pčelari su odnijeli sedam priznanja, proizvodi od voća 12, ulja devet, po pet žito, brašno i konditori, dok su za dizajn proizvoda dodjeljene dvije, a hemijskoj industriji jedna nagrada.

U ime laureata obratila se vlasnica Mljekare Srna, Zorka Šljukić, koja se zahvalila Komori što je prepoznala značaj priznanja kao potvrdu kvaliteta domaće proizvodnje.

Čestitajući kolegama, Šljukić im je poručila da kontinuirano ulažu u proizvodnju i inovacije, uz nadu da će kvalitet domaćih proizvoda pronaći put na šire tržište.

Ona je zahvalila resornom Ministarstvu i nadležnim institucijama na podršci i navala da se nada da će saradnja biti još intenzivnija u pogledu edukacije, promocije i afirmacije domaćeg proizvoda.

“Zdrava poljoprivreda znači zdravu ekonomiju, zato kupujmo domaće, jer snaga je u svima nama”, zaključila je Šljukić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS