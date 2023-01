Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Više od 150 slovenačkih kompanija je u različitim sektorima prisutno u Crnoj Gori, dok u isto vrijemo ima sve više crnogorskih firmi u Sloveniji, saopštio je počasni konzul Crne Gore u Sloveniji, Vojislav Kovač.

On je u intervjuu za Glasnik Privredne komore (PKCG) kazao da je takav nivo ekonomske saradnje potvrda stabilnih i dugoročno kvalitetnih odnosa.

“Odnosi između Crne Gore i Slovenije su veoma dobri, pri čemu Slovenija podržava Crnu Goru na našem najvažnijem putu – putu evropskih integracija. Slovenija je naš veliki prijatelj u sprovođenju sveobuhvatnih reformi koje nas čekaju za punopravno članstvo u EU. Za ilustraciju navodim podatak da je od 2010. godine Slovenija razvojnim projektima u Crnoj Gori namijenila 14 miliona”, naveo je Kovač.

On je kazao da je, osim razvojnih projekata, gdje slovenačka strana prenosi svoje znanje i iskustvo, važna i saradnja u oblasti ekonomije.

Kovač je, govoreći o svojim ciljevima kao počasnog konzula u Sloveniji, rekao da mu je cilj i želja da se ekonomska saradnja između dvije države još više produbi.

“Želio bih da određeni crnogorski privredni subjekti koji svojim radom, organizacijom i poslovnim rezultatima ne zaostaju za sličnim evropskim firmama, nađu mjesto na zahtjevnom slovenačkom tržištu. Čini mi se da je za tako nešto u protekloj deceniji sazrelo nekoliko crnogorskih kompanija”, saopštio je Kovač.

On je naveo primjer kompanije “Čelebić” koja ima značajnu investiciju u stambenoj izgradnji, dok Zetagradnja sa kompanijom Rastoder iz Ljubljane u glavnom gradu Slovenije gradi najvišu stambeno-poslovnu zgradu. Investicijska vrijednost tog projekta prije povećanja cijene sirovina i gradbenog materijala je procijenjena na 45 miliona EUR.

“To su samo neki od projekata sa čijom realizacijom se već počelo. Osim pomenutih kompanija, vjerujem da će još neke uspješne crnogorske firme iz oblasti trgovine i proizvodnje uskoro zauzeti vidno mjesto na zahtjevnom slovenačkom tržištu”, rekao je Kovač.

On je kazao i da slovenački turisti rado posjećuju Crnu Goru i da ga posebno raduje što se ponovo vraćaju.

“Jako dobro poznaju naše primorje i bisere poput Prokletija, Durmitora, Tare i Skadarskog jezera. Prilikom boravka u Crnoj Gori obavezno posjete i Lovćen, u posljednje vrijeme i spomenik Franca Prešerna u Podgorici, što me jako raduje. Prilikom povratka u Sloveniju, bilo da su putovali avionom, na motoru, automobilom, iako izražavaju čuđenje do našeg olakog odnosa do prirode, ipak ostaju oduševljeni nad našim urođenim gostoprimstvom, neposrednošću i toplinom. Da, mogu reći da se turisti iz te zemlje kod nas osjećaju dobro”, saopštio je Kovač.

On je dodao da se mora težiti tome da se ti turisti duže zadrže, da tu provedu cijeli odmor i da dolaze u pred i post sezoni. U tom smislu, ovdašnje tržište zaslužuje više pažnje i angažmana naših turističkih organizacija.

“Inače, Slovenija je odličan primjer kako je cijela država stavljena u funkciju turizma, te imaju jako dobro razvijen kongresni, seoski, zdravstveni, nautički, sportski turizam i još bih mogao da nabrajam”, naveo je Kovač.

On je kazao da na uspjeh te grane neposredno utiče i čistoća i uređenost javnih površina.

“U tom smislu mislim na javne prostore bez grafita, smeća, slomljenih klupa, mini deponija, trotoara koji su u funkciji parkinga. Mogli bi tu govoriti i o našim lošim navikama u saobraćaju. Dok smo preko privatnog kapitala dobili renomirane turističke komplekse, zaostajemo sa razvojem putne infrastrukture, prije svega na našoj obali, nedostaju nam zaobilaznice oko primorskih gradova. Primorje je kao što svi znamo saobraćajno veoma opterećeno”, rekao je Kovač.

On je, na pitanje u kojim oblastima Crna Gora može da privuče novi kapital iz Slovenije, odgovorio da Slovenija jako dobro poznaje Crnu Goru.

“Saradnja je, kao što sam već rekao, intenzivna. Poznaju naš mentalitet, kulturu, sa nama imaju pozitivno iskustvo. Na osnovu naslijeđa iz nekadašnje zajedničke države, dobri odnosi su nastavljeni već sa prvim danima tranzicije i privatizacije”, dodao je Kovač.

Slovenačke firme u Crnoj Gori, kako je kazao, korektno posluju i nije rijetkost da su upravo one i sponzori sportskih ekipa ili pokrovitelji raznih manifestacija.

“Sami moramo puno više napraviti da iskoristimo odlične prirodne resurse za razvoj poljoprivredne proizvodnje te proizvedemo dovoljno hrane za domaće potrebe i značajan izvoz. Ostaju još nedovoljno iskorištene mogućnosti za razvoj stočarstva. U tom smislu posljedično ostaju neiskorištene logističke prednosti Luke Bar”, naveo je Kovač.

On smatra da je prioritet nastavak razvoja energetske proizvodnje koja zahvaljujući energetskoj infrastrukturi sa podmorskim kablom i novim dalekovodima može biti značajna izvozna grana.

“Ne smijemo zaboraviti da je Crna Gora napravila veliki uspjeh u oblasti nautičkog turizma. Na osnovu znanja i iskustva iz oblasti nautike, tvrdim da je poštujući sve aspekte, marina Porto Montenegro najbolja u Evropi. Dobar iskorak za pozicioniranje Crne Gore na svjetskoj jahting mapi je i stavljanje u pogon jednog dijela nekadašnjeg brodogradilišta u Bijeloj, s postavljanjem doka za potrebe servisiranja mega jahti”, kazao je Kovač.

Prema njegovim riječima, potrebno je unaprijediti putnu infrastrukturu i to posebno u primoskom pojasu.

“Neophodno je posebno misliti i na potencijale sjevera Crne Gore, koji zaslužuje kvalitetniju turističku ponudu. Da transparentnije privučemo investitore iz EU potrebno je izvesti i harmonizaciju našeg zakonodavstva po standardima EU. Pred nama su, kako je najavljeno, veoma važni procesi – diversifikacija ekonomije u pravcu jačanja proizvodnih djelatnosti i digitalna transformacija”, naveo je Kovač.

On je, na pitanje kako Slovenija može da nam pomogne u tim procesima, odgovorio da je ta država puno toga napravila u pogledu digitalnih reformi kao i razvoju e-uprave.

“U Sloveniji je dominantno razmišljanje da digitalna rješenja i reforme otvaraju nove prilike za preduzeća i omogućavaju dinamičnu održivost privrede. Bez toga nema povećanja konkurentnosti, produktivnosti i smanjenja troškova poslovanja. Lijepo je govoriti o digitalnim rješenjima, no u Crnoj Gori se moramo vratiti nekoliko koraka unazad i uz digitalizaciju izgradit vlastit održivi poslovni ambijent. Crnogorska zajednica u Sloveniji je, čini se, dobro organizovana”, saopštio je Kovač.

