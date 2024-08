Švajcarski 8B Capital predstavio reference partnerskih firmi

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Švajcarska kompanija 8B Capital, koja je na 50 godina zakupila proizvodne pogone EPCG Željezara Nikšić, predstavila je danas reference partnerskih firmi koje će biti angažovane na zajedničkom pokretanju proizvodnje u tom nikšićkom preduzeću.

Predstavnik švajcarske kompanije Igor Šamis, saopštio je da raspoloživa oprema u Željezari omogućava proizvodnju više od 300 hiljada tona čelika.

„Ono što je važno jeste da se iskoristi proizvodni kapacitet Čeličane u skladu sa zahtjevima tržišta“, kazao je Šamis.

On je poručio da je potrebno proizvesti oko 100 hiljada tona sirovog čelika da bi se u Kovačnici proizvelo oko pet hiljada raznih profila legiranih čelika, te da razliku do 300 hiljada tona treba iskoristiti za proizvodnju kvalitetnog betonskog željeza.

Šamis smatra da bi u Kovačnici trebalo proizvoditi i toplo valjane trake, kao i drugi asortiman proizvoda koji traži tržište.

„To je jedan od mogućih pravaca razvoja Željezare“, saopštio je Šamis.

On je dodao da predstoji težak i naporan posao, ali da Željezaru vidi kao veliku kompaniju koja će izaći na mnoga tržišta, te da je cilj da se zajedničkim snagama oporavi metalurški sektor u Crnoj Gori.

„Ovo je za mene zaista važan period koji sa sobom nosi veliku odgovornost“, poručio je Šamis.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, saopštio je da će Elektroprivreda nastaviti da bude konstruktivna, kao i da će imati podršku Skupštine i Vlade.

„Očekujemo da će Nikšić, koji je bio prepoznat kao grad u kome su se proizvodile specijalne vrste čelika, nastaviti sa tom djelatnošću. Od vas očekujemo da nam donesete nove tehnologije, novi način razmišljanja i poslovanja“, rekao je Đukanović.

On je naveo da će cjelokupan proces biti pod lupom javnosti, jer je Željezara jedno od najznačajnijih preduzeća u Crnoj Gori.

„Moraćemo da vodimo računa o ekologiji, da ne ugrozimo prava radnika, kao i da poštujemo njihova stečena prava. Od radnika, takođe, očekujemo da daju maksimum svog znanja“, kazao je Đukanović.

On je najavio potpisivanje nekoliko aneksa ugovora koji se odnose na popis imovine, sporazum o primjeni prava, kao i akt o cijeni električne energije te ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između EPCG-Željezara Nikšić i kompanije 8B Capital.

Sastanku su prisustvovali predstavnici njemačkog Kohlera, švajcarske firme Hausler, te kineske kompanije Geily Machinery iDayi Heary Forging Techonology.Co, koje baštine dugu tradiciju u oblasti projektovanja, proizvodnje, ugradnje i nabavke opreme za proizvodnju kovanih ugljeničnih, legiranih i alatnih čelika.

Iu EPCG je saopšteno da su sindikat i radnici Željezare, spriječili predstavnike kompanije 8B Capital i njenih partnerskih firmi da, nakon sastanka u EPCG, obiđu pogone i postrojenja fabrike.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS