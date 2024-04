Švajcarska kompanija jedina zainteresovana za Željezaru

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Švajcarska kompanija 8B Capital jedini je ponuđač na tenderu za zakup nikšićke Željezare, odnosno njenih pogona Čeličane i Kovačnice.

O njihovoj ponudi trebalo bi uskoro da se izjasni komisija sastavljena od predstavnika Elektroprivrede (EPCG), Željezare i resornog ministarstva, prenosi portal Pobjede.

Predstavnik švajcarske kompanije, Igor Šamiz, dostavio je notarski zapis u kojem navodi da garantuje sa 150 hiljada EUR uplate ukoliko 8B Capital pobijedi na tenderu.

U ponudi je navedeno i da investitor u prvih šest mjeseci planira ukupne investicije u vrijednosti pet miliona EUR.

Komisija će, nakon što pregleda dokumentaciju, saopštiti konačnu odluku.

Predstavnik komisije, Miro Vračar, rekao je da je ponuda nezadovoljavajuća, ali će se komisija povući da razmotri ponudu.

On je kratko kazao da švajcarska kompanija nije dostavila kako je traženo bankarske garancije.

Ovo je drugi međunarodni javni poziv za zakup pogona Željezare.

