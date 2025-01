Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Suprotan smjer indeksa i veći promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu, u kojoj je Ministarstvo finansija upozorilo da hitno treba usvojiti budžet za ovu godinu da bi se izbjegla šteta po državu i njene građane.

“Urgentna je potreba da Skupština usvoji budžet države u najkraćem mogućem roku, da bi se osigurala fiskalna stabilnost, nastavak reformskih procesa i ispunjavanje međunarodnih obaveza”, navodi se u saopštenju Ministarstva, koje Rješenjem o privremenom finansiranju za januar obezbjeđuje sredstva za funkcionisanje države tokom ovog mjeseca.

Iz Ministarstva su rekli da je ova godina izazovna, a neusvajanje budžeta i privremeno finansiranja mogli bi, u značajnoj mjeri, otežati funkcionisanje države i dovesti u pitanje blagovremeno finansiranje svih obaveza. Pravovremeno djelovanje od ključnog je značaja za očuvanje ekonomskog prosperiteta i stabilnosti.

“Ukazujemo da privremeno finansiranje smanjuje raspoloživa sredstva za realizaciju planiranih reformi, kapitalnih projekata i redovnih aktivnosti institucija”, dodaje se u saopštenju.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, oslabio je 0,2 odsto na 1.090,51 poen, a MONEX ojačao 0,9 odsto na 16.702,14 bodova.

Promet je iznosio 72,95 hiljada EUR i bio je 20 puta veći od prošlosedmičnog.

Rasle su akcije Instituta “Simo Milošević” 46,3 odsto na 51,87 EUR.

Iz Vlade je saopšteno da su predstavnici izvršne vlasti i akcionara sa značajnim učešćem u Institutu “Simo Milošević”, Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Vile Oliva, postigli visok stepen saglasnosti o daljim koracima spašavanja i razvoja Instituta.

Iz Vlade su saopštili da su novi pregovori uslijedili u susret nastavku Skupštine akcionara Instituta, koja je zakazana za utorak, kada će biti predstavljen konačan plan za to preduzeće.

Grupa malih akcionara Instituta, okupljena oko Crnogorske asocijacije malih akcionara (CAMA), počela je u ponedjeljak da nudi svoje akcije u Institutu po cijeni od 100 EUR za jednu.

HTP Vile Oliva kupiće početkom naredne sedmice oko 1,5 odsto akcija manjinskih akcionara u Institutu Igalo, za 58 EUR po dionici, potvrdilo je Danu više izvora bliskih tržištu kapitala. Taj posao će, kako piše list, najvjerovatnije biti sklopljen u ponedjeljak, dan prije zakazane Skupštine akcionara na kojoj treba da se glasa o planu restrukturiranja i dokapitalizaciji državnog preduzeća.

Danima unazad se pomalo trguje akcijama Instituta, dok na dnevnom nivou akcije rastu skoro deset odsto, što je i maksimalno dozvoljeni rast.

Država ima 56,5 odsto akcija Instituta i treba joj još 10,2 odsto akcija da bi imala dvije trećine vlasništva i da bi mogla da donosi samostalno odluke u vezi sa preduzećem.

Ove sedmice su jačale dionice Jugopetrola 2,9 odsto na 14,45 EUR.

Pale su akcije Plantaža 6,8 odsto na 17,7 centi.

Akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i Crnogorskog Telekoma nijesu mijenjale vrijednost i ostale su na prošlosedmičnih 1,4 EUR odnosno 2,24 EUR.

Sedmicu je obilježila vijest da je u ponedjeljak počela isplata dividende akcionarima Poslovno logističkog centra (PLC) Morača.

Ukupan iznos bruto dividende koji se isplaćuje je 400 hiljada EUR, odnosno bruto 21,09 centi po akciji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS