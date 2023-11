Sudije Ustavnog suda da podnesu ostavku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sekretar Izvršnog odbora Glavnog odbora Socijalističke narodne partije (SNP), Dragan Vukić, pozvao je sudije Ustavnog suda koje su donijele odluku o ukidanju odredbe člana 17 stav 1 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), da podnesu ostavke.

“Pozivam sudije Ustavnog suda koji su učestvovali u donošenju ovako nepromišljene i sporne odluke, da iskažu moralnu i profesionalnu odgovornost i podnesu ostavke”, naveo je Vukić u saopštenju.

On je rekao da je odluka Ustavnog suda o ukidanju odredbe koja je propisivala da žene stiču pravo na starosnu penziju sa 64 godine, a muškarci sa 66, sa pravom izazvala veliko nezadovoljstvo i konfuziju.

“Svjedoci smo da su sudije Ustavnog suda jasno pokazale da im je kriterijum donošenja ovakve odluke vrlo proizvoljan”, smatra Vukić.

Prema njegovim riječima, ukidanjem dijela člana zakona ostala je samo jedna mogućnost za odlazak u penziju – 40 godina staža za oba pola i 61 godina života, što drastično mijenja uslove penzionisanja. Sve institucije države su dužne da donose odluke koje su isključivo na zadovoljstvo svih građana, kao i da poprave eventualne propuste kada oni nastanu”, poručio je Vukić.

On je pozvao Skupštinu da kroz izmjene i dopune Zakona o Ustavnom sudu stvori osnov za smjenu sudija te najviše sudske instance, ukoliko donesu odluku koja bi direktno uticala na pravnu nesigurnost velikog broja građana, kao što je, kako tvrdi, i ova u vezi sa Zakonom o PIO.

“Ostavljanje kao jedine mogućnosti za sticanje prava na penziju 40 godina staža osiguranja i 61 godinu života, otežava uslove koji su stvoreni za starije generacije, a povećana je nemogućnost zaposlenja mlađih generacija, što ilustruje koliko je pogrešna odluka”, zaključio je Vukić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS