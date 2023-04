Sud odbio jemstvo za Jovanića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorički Viši sud odbio je jemstvo bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića od 768 hiljada EUR u nepokretnostima, koje je ponudila njegova porodica kako bi se branio sa slobode.

Tako je odlučio sudija Višeg suda, Zoran Radović, kojem je dodijeljen ovaj predmet, prenosi portal Vijesti.

Optužnicom Specijalnog tužilaštva, Jovanić se tereti da je uz pomoć 11 pripadnika kriminalne organizacije, među kojima su stečajni upravnici, procjenitelji i vlasnici firmi za obezbjeđenje u stečajnim postupcima, nezakonito oštetio osam kompanija za više stotina hiljada EUR.

Početak suđenja zakazan je za 5. maj u Višem sudu.

Pored Jovanića, zbog stvaranja kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja na optužnici su stečajni upravnici Saša Zejak, Snežana Jović, Sanja Lješković, Ranko Radinović, Sreten Mrvaljević, vlasnici firmi za obezbjeđenje Pavić Globarević, Stana Čelebić i Darko Perović, procjenitelji Omer Markišić i Dejan Golubović, vlasnici kompanije Ogimar Danijela i Dušan Laković.

Na optužnici su i kompanije Titan security, Securitas Montenegro, Top force system i Ogimar MNE.

