Stvaraju preduslove za dalju modernizaciju putne mreže na sjeveru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas na predlog ministra kapitalnih investicija i potpredsjednika za regionalni razvoj, Ervina Ibrahimovića, usvojila odluku o kategorizaciji državnih puteva.

Iz Ministarstva su saopštili da je pravni osnov za donošenje odluke sadržan u Zakonu o putevima, kojim je propisano da Vlada donosi akt o bližim kriterijumima za kategorizaciju državnih puteva, načinu obilježavanja i razvrstavanja.

“Predmetna oblast je bila uređena odlukom o kategorizaciji državnih puteva, a u međuvremenu je donesen novi Zakon o putevima, kojim se državni putevi kategorišu u auto-put, brzu saobraćajnicu, magistralni i regionalni put. S obzirom na činjenicu da je prioritetna dionica auto-puta Princeza Ksenija, Smokovac–Mateševo, puštena u saobraćaj 13. jula prošle godine, stvorili su se uslovi za donošenje predloženog akta i definisanje novih putnih pravaca”, objasnili su iz Ministarstva.

Predmetnom odlukom uvrštena je dionica Smokovac-Mateševo autoputa Bar-Boljare, kao i putni pravac Petnjica-Podvade-Bioča u regionalni putni pravac, odnosno postojeći putni pravac Petnjica–Podvade je produžen do Bioča, što je u skladu sa Prostornim planom Crne Gore.

Državni sekretar u Ministarstvu, Ismet Latić, saopštio je na sjednici da putni pravac Bioče-Petnjica prolazi kroz opštine Bijelo Polje i Berane, spajajući centar Opštine Petnjica sa glavnim magistralnim putem.

“Buduća rekonstrukcija ovog puta, ne samo da će omogućiti bolju infrastrukturnu povezanost i veću bezbjednost saobraćaja, već će takođe stvoriti povoljne uslove za održiv razvoj sjevernog dijela Crne Gore, posebno Opštine Petnjica”, smatra Latić.

On je naveo da je to značajno i za dijasporu iz ovog regiona, čije su decenijama izražavane potrebe sada prepoznate i prihvaćene kao prioritet od Ministarstva i Kabineta potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj.

“Resor na čijem je čelu Ibrahimović je inicirao aktivnosti neophodne za rješavanje svih opravdanih zahtjeva iz cijele Crne Gore, ali i manje razvijenog sjevernog regiona. Naša dijaspora je imala značajno učešće u prethodnom periodu u izgradnji ovog putnog pravca, finansirajući izgradnju dva mosta, a svoj doprinos su pružili i mještani Bihora i Petnjice”, naveo je Latić.

Kako je naveo, ovakav pristup resornog Ministarstva i zalaganje Ibrahimovića je uspostavljanje efikasnije prakse u rješavanju infratsrukturnih pitanja i kreiranja preduslova za održivi razvoj sjevera i cijele Crne Gore.

