Strah od povećanja kamatnih stopa u SAD-u spustio cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima na 82 USD, pod pritiskom strahovanja da bi američka centralna banka mogla nastaviti agresivno da podiže kamatne stope, što bi obuzdalo ekonomsku aktivnost i potražnju za tim energentom.

Na londonskom tržištu cijena barela je poslije podna bila niža 61 cent i iznosila je 82,07 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po cijeni nižoj za 51 cent na 76,42 USD, prenosi Hina.

Trgovci su strahovali da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), mogla nastaviti agresivno da podiže kamatne stope kako bi obuzdala inflaciju, jer podaci o uslužnom sektoru najavljuju snažan rast ekonomske aktivnosti.

Indeks menadžera nabavke u sektoru usluga porastao je u novembru 2,1 poen, na 56,5 poena, uz ocjene pojedinačnih ispitanika o rastu tražnje.

“Nepovoljni inflacioni trendovi bi i dalje mogli izazvati turbulencije u svjetskoj ekonomiji u narednim mjesecima”, rekao je Tamas Varga iz PVM-a, dodajući, međutim, da postepeno otvaranje Kine nakon strogih mjera covida predstavlja suštinski pozitivan razvoj događaja.

Sve više kineskih gradova ublažava restrikcije zbog kovida, što je podstaklo očekivanja povećane potražnje u najvećem svjetskom uvozniku nafte.

Izvori su za Reuters rekli da bi Kina već danas mogla dodatno da ublaži ograničenja, koja su među najstrožima u svijetu.

Tržište trenutno analizira uticaj ograničenja cijene ruske nafte na 60 USD, koje je nametnula Grupa sedam najrazvijenijih zemalja svijeta (G7), Evropska unija (EU) i Australija, što je izazvalo nestabilnost na tržištu. Cijenu treba kontrolisati preko osiguravača i prevoznika.

Uznemirenja je izazvao i embargo EU na rusku naftu isporučenu morem.

Rusija je poručila da neće prodavati naftu onima koji prihvate ograničenje cijene.

“Zabrana će vjerovatno smanjiti ponudu tržišta, jer EU mora nabavljati sirovu naftu iz drugih izvora”, rekao je analitičar Commerzbank Carsten Fritsch u bilješci.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) posebno je objavila da je cijena barela korpe nafte njenih članica u ponedjeljak pala 71 cent na 83,16 USD.

