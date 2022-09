Strah od podizanja kamatnih stopa spustio cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 93 USD, zbog zabrinutosti za potražnju koju podstiču američka i centralne banke u Evropi najavama ponovnog podizanja kamatnih stopa radi obuzdavanja inflacije.

Cijena barela na londonskom tržištu pala je 34 centa u odnosu na prethodno zatvaranje, na 92,83 USD. U skoro istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 86,99 USD, prenosi Hina.

Tržišta su se fokusirala na najavu centralnih banaka da bi zbog visoke inflacije mogle ponovo podići kamatne stope, što bi uticalo na ekonomski rast i potražnju za naftom.

Glavni ekonomista Evropske centralne banke (ECB), Philip Lane, ponovio je u srijedu da će nastaviti da podižu kamatne stope, jer su fokusirani na inflaciju.

“Više cijene energije i dalje su dominantna pokretačka snaga inflacije u eurozoni”, rekao je Lane.

Izvještaj o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u avgustu takođe je ugasio nadu da bi centralna banka mogla ublažiti tempo zaoštravanja monetarne politike u narednim mjesecima, pokazavši da su cijene na mjesečnom nivou ponovo blago porasle, nakon stagnacije u julu.

Na godišnjem nivou uvećane su 8,3 odsto, a američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), planira stopu inflacije od dva odsto. Sjednica odbora za monetarnu politiku biće održana narednog utorka i srijede.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) predviđa da će zbog sve izrazitijeg ekonomskog usporavanja i posustajanja aktivnosti u Kini, koja sprovodi stroge mjere suzbijanja covida, globalna potražnja za naftom stagnirati u četvrtom ovogodišnjem tromjesečju.

Značajniji pad cijena zaustavila je procjena IEA-e da će prelaz brojnih zemalja sa gasa na naftu povećati potražnju u periodu od oktobra do marta naredne godine za prosječnih 700 hiljada barela dnevno, dvostruko više nego prije godinu.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) predviđa snažan rast globalne potražnje za naftom u ovoj i idućoj godini, pozivajući se na naznake da je stanje u velikim privredama bolje nego što se očekivalo, uprkos izazovima poput visoke inflacije.

Neki analitičari takvu procjenu smatraju „pustom željom“.

“OPEC i dalje posmatra globalnu ekonomiju kroz ružičaste naočare, uprkos prijetnji recesije u nekoliko ključnih ekonomija”, rekao je Stephen Brennock iz PVM-a.

OPEC u srijedu nije objavio cijenu barela korpe nafte njegovih članica. U ponedjeljak cijena barela je iznosila 97,5 USD.

