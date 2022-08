Što prije završiti projekat gasovoda Grčka-Bugarska

Sofija, (MINA-BUSINESS) – Projekat gasovoda Grčka-Bugarska mora biti završen što je prije moguće, kazao je bugarski ministar regionalnog razvoja i javnih radova Ivan Šiškov.

Šiškov je rekao da Bugarska podržava izvođača radova na gasovodu, kako bi osigurala završetak projekta.

On je naveo da različite institucije imaju primjedbe na projekat, poput vatrogasne službe, tijela za sistem navodnjavanja, Ministarstva zaštite okoline, dodajući da su svi nadležni ministri obaviješteni i rade na rješavanju problema.

Kako prenosi Bugarska novinska agencija BTA, on je kazao da neke stvari treba završiti na projektu, dodajući da će eventualna odgađanja biti zanemarljiva.

Upitan zašto objekat još nije završen, Šiškov je kazao da je izvođač radova propustio rokove.

“Ne mogu kazati je li i u kojoj mjeri kriva država i da li je kontrola bila adekvatna”, dodao je Šiškov.

Memorandum o razumijevanju potpisan je još 2009. godine, a kompanija koja je angažovana na projektu ICGB registrovana je 2011. godine.

Prema prvobitnom planu, gasovod je trebalo da bude pušten u rad u decembru 2014.

Prema riječima bugarske direktorice ICGB-a Teodore Georgieve, interkonekcijski gasovod biće pušten u rad u septembru ili oktobru ove godine.

