Što prije donijeti odluku u vezi sa kupovinom Čarlija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada bi do 20. decembra trebalo da izabere model rješavanja neizmirenih obaveza prema Brazilu po osnovu kupovine aviona embraer, takozvanog Čarlija, a povoljnija varijanta bila bi njegova kupovina i stavljanje u funkciju, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

On je na sjednici Vlade, na kojoj je usvojena Informacija o neizmirenim obavezama prema državi Brazil po osnovu kupovine aviona embraer, kazao da su dobili notu od države Brazil u vezi sa potrebom rješavanja tog urgentnog pitanja.

“Predlažu se dva modela rješenja – jedan je kupovina embraera Čarli u iznosu od 5,2 miliona USD na način na koji bi država stekla vlasništvo nad njim. Pošto se avion ne nalazi u letnom stanju od 2020. godine, biće neophodno još 8,2 miliona EUR za njegovo stavljanje u funkciju, što je ukupno 13,4 miliona USD”, precizirao je Damjanović.

On je kazao da je druga varijanta reisporuka aviona za 11,7 miliona EUR, a taj iznos bi prešao 12 miliona EUR, što je nepovoljnija opcija, a i država bi izgubila avion.

“Krajni rok je dat 20. decembar. Imajući u vidu komunkaciju sa državom Brazil, smatram da i zbog interesa Crne Gore i potrebe da se sačuva kredibilitet, ovaj posao mora završiti u najkraćem mogućem roku”, naveo je Damjanović.

Premijer Dritan Abazović kazao je da Vlada mora donijeti odluku, a da je njemu logičnija prva varijanta.

“Nas svakako košta, kao što nas košta naslijeđe. Dali smo preko 100 miliona EUR podrške MA, a ne može da uđe u svoj hangar. To je Crna Gora danas”, naveo je Abazović.

On je rekao da Ministarstvo napravi procjenu koja je jeftinija po državu, a onda da se kreće u aktivnost koja će podrazumijevati da osposobimo avion i stavimo ga u funkciju.

