Stečajna uprava Montenegro Airlinesa prodala još jedan foker

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Holandska kompanija Airline Fleet Support (AFS) kupila je još jedan avion 40-AOK tipa foker 100 za 65,9 hiljada EUR, nakon što je krajem prošle godine prvi kupila za 85 hiljada EUR.

Time je samo djelimično uspješno okončana prodaja dijela imovine bivšeg nacionalnog avio-prevoznika, imajući u vidu da za drugi avion 40-AOT foker 100 nije bilo interesovanja, piše Pobjeda.

Stečajni upravnik MA, Milan Radulović, je prije nekoliko dana donio odluku kojom je za najpovoljnijeg ponuđača proglasio AFS, koji je u obavezi da u naredne dvije sedmice zaključi ugovor i isplati kupoprodajnu cijenu.

Ukoliko u tom roku ugovor ne bude zaključen, ova kompanija gubi pravo na povraćaj depozita koji je bio uslov za učešće na ovom javnom nadmetanju.

Ponuda AFS bila je jedina, zbog čega je prodaja u ostalom dijelu oglašena neuspješnom.

Pored aviona, Radulović je na prodaju nudio računare, kancelarijski namještaj, kao i inventar i opremu za ketering. Prvi put je na prodaju stavio i alate, dijelove za foker i embraer i kontejner i agregat.

Krajem prošle godine, srbijanska kompanija Hashtag kupila je vazduhoplov 40-AOP za 145 hiljada EUR, kao i četiri motora za 705 hiljada EUR. Tada je i kompanija Lalatović travel iz Budva kupila vozni park od 41 vozila za 115,1 hiljadu EUR.

Stečaj u MA uveden je 28. aprila 2021. godine na zahtjev Uprave prihoda i carina, poslije 24 godine rada. Priznato je 33,8 miliona EUR potraživanja, od čega najviše zaposlenima, 17,3 miliona EUR. Pred Privrednim sudom je u toku više parnica zbog osporenih potraživanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS