Info dan u Bijelom Polju povodom podrške ranoj fazi razvoja start up-ova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa nevladinom organizacijom (NVO) MMNE organizovaće Info dan za javni konkurs za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja start up-ova u utorak u Bijelom Polju.

Infodan će se održati u prostorijama EU kutka sa početkom u deset sati, a otvoren je za sva zainteresovana preduzeća i pojedince koji obavljaju inovacionu djelatnost ili imaju namjeru da se bave inovacijama, kao i za predstavnike lokalnih samouprava.

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja objavilo je javni konkurs 26. juna u ukupnom iznosu od 200 hiljada EUR (https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-dodjelu-grantova-za-ranu-fazu-razvoja-startapova-2).

Predmet konkursa je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, sufinansiranje start up projekata koji će ponuditi digitalna rješenja u četiri prioritetna područja pametne specijalizacije.

Na ovaj konkurs mogu se prijaviti start up-ovi koji tek kreću ili imaju poslovnu ideju, kao i start up-ovi koji su već registrovani u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

“Tokom Infodana biće predstavljeni uslovi za prijavljivanje na konkurs, kriterijumi i proces evaluacije projekata, kao i način dodjele sredstava po ovom konkursu. Poseban segment Infodana biće posvećen predstavljanju Uputstva za aplikante, koji čini sastavni dio konkursa”, navodi se u saopštenju.

Kako će svi start up-ovi koji budu predloženi za sufinansiranje biti u obavezi da se upišu u Registar inovacione djelatnosti prije potpisivanja ugovora o grantu, tokom Info dana biće predstavljena detaljno i procedura upisa pomenuti registar.

Predstavnici Ministarstva predstaviće i druge aktuelne inovativne programe.

