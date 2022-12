Stabilnost i uređenost privlače investicije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postoji značajno interesovanje njemačkih investitora za ulaganje u Crnu Goru, naročito u obnovljive izvore energije i upravljanje otpadom, saopštio je ambasador Njemačke Peter Felten na sastanku u Privrednoj komori (PKCG).

On je sa predsjednicom PKCG Ninom Drakić i potpredsjednikom Pavlom D. Radovanovićem razgovarao o mogućnostima jačanja ekonomskih odnosa dvije države.

Felten je kazao da Ambasada podstiče saradnju kompanija.

“Želimo da s vama iznađemo najbolji način za njihovo povezivanje, bilo kroz organizaciju konferencija ili poslovnih foruma, kako bi se postigli konkretni rezultati susreta privrednika naše dvije države”, rekao je Felten.

Prema njegovim riječima, postoji značajno interesovanje njemačkih investitora za ulaganje u Crnu Goru, naročito u obnovljive izvore energije i upravljanje otpadom, a ono na čemu oni insistiraju je politička stabilnost i uređena prostorno-planska dokumentacija.

“Zainteresovani smo za napredak u usvajanju Zakona o upravljanju otpadom i njemački GIZ može pružiti značajnu podršku u njegovoj primjeni”, kazao je Felten.

On je naveo da u Njemačkoj postoji dosta privatnih kompanija koje se bave upravljanjem otpada pa ga je interesovalo postoji li kod nas perspektiva za takve investicije u ovu oblast.

Riječ je o prvoj posjeti Feltena Privrednoj komori, koji je tek nekoliko mjeseci na dužnosti, pa je to bila prilika da se upozna s organizacijom i značajnim aktivnostima krovne poslovne asocijacije na unapređenju poslovnog ambijenta, promociji i internacionalizaciji crnogorskog biznisa, ulogom u razvoju sistema obrazovanja i procesu pristupanja Evropskoj uniji.

“Komora je pravi partner za unapređenje saradnje sa inostranim ekonomijama i kompanijama”, rekla je Drakić.

Ona je, kako je saopšteno iz PKCG, ukazala na veoma dobru saradnju Komore s njemačkim partnerima na realizaciji važnih projekata u prethodnom periodu – DIHK-om, GIZ-om, KfW bankom i drugima.

“Zahvalni smo na podršci Njemačke razvoju crnogorske ekonomije”, kazala je Drakić.

Predstavljajući prioritetne sektore razvoja crnogorske privrede, Drakić je istakla namjeru da se više investicija privuče u proizvodne djelatnosti – industriju, poljoprivredu, energetiku, kao i u IT sektor.

Radovanović je kazao da Komora u radu koristi najbolje prakse kolega iz Njemačke i Austrije, posebno ističući njenu ulogu u promociji investicija. On je najavio za početak naredne godine sastanak u Privrednoj komori s predstavnicima diplomatsko-konzularnih predstavništva gdje će biti predstavljeni investicioni potencijali i stanje crnogorske ekonomije.

Tokom sastanka bilo je riječi i o dolasku Lidla u našu zemlju. Ambasador je istakao veliku ulogu koju ima ovaj njemački lanac trgovina za promociju proizvoda zemlje u kojoj posluje i izvan njenih granica, kroz plasman preko međunarodne mreže svojih prodavnica.

U radu sastanka učestvovala je i Jelena Adžić iz Sektora za međunarodnu saradnju Privredne komore.

