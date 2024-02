Stabilnost i povjerenje ključni za uspješno poslovanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Underpin je upisana na mapu ženskog preduzetništva u Crnoj Gori u oblasti građevinarstva sa idejom da, u skladu sa svojim nazivom, pruži stručnost, stabilnost i povjerenje u oblasti poslovanja u kojoj djeluje, saopštila je njena direktorica, Mirela Pavićević.

„U fokusu kompanije su usluge projektovanja, izvođenja završnih radova u građevinarstvu, prilagođavanja objekata za osobe sa invaliditetom, opremanja poslovnih prostora kancelarijskim namještajem i tehničkog održavanja objekata“, rekla je Pavićević u intervjuu za Glasnik Privredne komore (PKCG).

Prema njenim riječima, tako široka usluga je rezultat želje da se klijentu omogući da sve što je neophodno za stvaranje funkcionalnog poslovnog prostora po njegovim željama i potrebama, pronađe na jednom mjestu.

„Na naše zadovoljstvo, tržište je prepoznalo benefit ovakvih cjelovitih ponuda, kako zbog uštede vremena i novca za realizaciju projekata, tako i zbog jednostavnije komunikacije koja isključuje transfer odgovornosti sa jednog na drugog nosioca pojedinačnih faza projekta“, kazala je Pavićević.

Ona je objasnila da se osnivanje kompanije i njen samostalni profesionalni angažman, desio u jednom posebnom poslovnom kontekstu koji je zahtijevao da napravi izbor između nastavka poslovnog angažmana kod tadašnjeg poslodavca i pokretanja sopstvenog biznisa.

„Izbor između poznatog okruženja i ustaljenih poslovnih obaveza, ali i materijalne sigurnosti sa jedne strane i izazova i neizvjesnosti sa velikim šansama za dalji profesionalni razvoj sa druge strane, je bio nevjerovatno lagan“, rekla je Pavićević.

Obrazovanje i višegodišnje radno iskustvo u oblasti građevinarstva i oblasti upravljanja projektima koje je sticala od pozicije pripravnika u projektnom birou tada ugledne jugoslovenske kompanije Aeroinženjering iz Beograda, do direktora tehničkog sektora Societe Generale banke Montenegro i jednog od tri Ambasadora energetske efikasnosti u internacionalnoj i interkontinentalnoj bankarskoj grupaciji Societe Generale su bili „osnivački kapital“ na koji je računala u trenutku pokretanja samostalnog biznisa.

„Iako nijesam imala sumnju u svoju odluku, porodica i prijatelji su bili velika podrška, neophodna da ta odluka bude održiva i Underpin postavi na dobrim osnovama. Sada sam, nakon par godina provedenih u privatnom biznisu, sigurna da je to bila ispravna odluka, koja je donekle inspirisala neke moje kolege da izoštre sliku o ličnim i profesionalnim kvalitetima i nezadovoljstvo radom u kompanijama zamijene ostvarivanjem svog punog kreativnog potencijala samostalnim nesputanim radom“, dodala je Pavićević.

Ono smatra da su neophodna udruživanja malih preduzetnika u jedinom zajedničkom cilju, a to je uspješna realizacija projekata i zadovoljstvo klijenta.

„Na moju sreću, uspjela sam da uspostavim izuzetnu i kontinuiranu saradnju sa odličnim firmama i arhitektonskim biroima zasnovanu na podjednakoj odgovornosti za uspješnost kompletnog projekta, bez obzira ko je od učesnika za njega formalno odgovoran“, saopštila je Pavićević.

Jedan od rezultata takve povezanosti i saradnje je i brend OFFICE+ koji povezuje uslugu izvođenja enterijerskih radova kompanije Underpin, sa uslugom opremanja namještajem poslovnih prostora partnerske firme Midline i plod ove saradnje je više uspješno realizovanih projekata.

Na pitanje kako ocjenjuje poslovnu klimu za razvoj ženskog preduzetništva u Crnoj Gori, Pavićević je odgovorila da je tek iz uloge preduzetnice shvatila da žene zaista mogu da računaju na podršku društva.

„Iznenadilo me mnoštvo informacija o podršci ženskom preduzetništvu kroz razne kanale od finansijskih do edukativnih. Ovo je izuzetno značajno posebno mladim preduzetnicama koje su hrabre i žele da preuzmu inicijativu, a nemaju dovoljno kapaciteta, pa im je preko potreban taj inicijalni vjetar u jedra. I naša kompanija je korisnik jednog takvog aranžmana preko Investiciono-razvojnog fonda (IRF), koji je došao u pravom trenutku i omogućio realizaciju značajnog projekta na kojem smo radili“, navela je Pavićević.

Na pitanje koji su to najvažniji projekti ili referentni radovi koje je kompanija Underpin ostvarila u oblastima u kojima se bavi, Pavićević je odgovorila da su najznačajniji projekti svakako oni koje realizuju kroz sve faze, od projektovanja, preko izvođenja radova do opremanja namještajem, svojevrsni „ključ u ruke“, ali ništa manje važni nijesu ni projekti gdje su učestvovali samo u jednoj od faza.

„S obzirom na veliko iskustvo u projektovanju i izvođenju radova u objektima za pružanje bankarskih usluga, kao najznačajnija referenca se izdvaja saradnja sa Adriatic bankom i izvedeni radovi na opremanju filijale ove banke u Podgorici, Tivtu i Budvi, a skoro je realizovan i projekat rebrendiranja objekata ove banke u više gradova u Srbiji“, rekla je Pavićević.

Ponosni su i na projekte realizovane za ostale klijente kao što su Zapad banka, Aerodrom Tivat, više ordinacija, IT kompanija i drugih poslovnih prostora, kako u javnom sektoru, tako i za potrebe domaćih i inostranih kompanija u Crnoj Gori.

Prema njenim riječima, potreba da se objekti u javnoj upotrebi prilagode osobama sa invaliditetom je bila evidentna i prije donošenja Pravilnika 2009. godine koji reguliše ovu oblast, ali se ta, prije svega humana obaveza ne sprovodi sistemski, nažalost.

„I u ovoj oblasti djelovanja smo pokušali da ponudimo tržištu cjelovitu uslugu od izrade projekta prilagođavanja objekata za pristup i boravak osobama sa invaliditetom do izvođenja radova, tako da su iza nas kilometri ugrađenih taktilnih staza, pristupnih rampi i brojna obilježja i planovi na Brajevom pismu“, objasnila je Pavićević.

Na pitanje koji su to najveći izazovi s kojima se suočavaju u poslovanju, Pavićević je odgovorila da je i u toj industriji najveći izazov pronalaženje stručnog kadra, ili osoba posvećenih sticanju neophodnih znanja.

„Nedostatak motivacije kod svih generacija je generalno problem u kadrovskom smislu. Drugi problem vidim u sve manjem, ali i dalje izraženom, raskoraku, iniciranom sporom i nerijetko neadekvatnom digitalizacijom javne uprave, pa se i dalje mnoge procedure završavaju ličnim odlaskom u institucije, čekanjem kako bi se podnio ili dobio „original“ dokumenta u papiru, što je, iz mog ugla posmatranja, nezamislivo u razvijenim društvima u kojima se koriste i primjenjuju nove tehnologije i prate trendovi zaštite životne sredine“, kazala je Pavićević.

I u privatnom sektoru je, kako navodi, ista situacija. I dalje se proizvode gomile papirnog otpada, baš zbog nedostatka svijesti o zelenoj agendi i značaju ličnog doprinosa u stvaranju boljeg društva u uslovima tehnološkog razvoja, kojeg smo svjedoci.

„I na kraju ali možda najvažniji izazov je biti dobar menadžer svog vremena i rasporediti dobro prioritete da bi život u cjelini bio ispunjen. Finansijska stabilnost je svima važna, ali nerijetko trka za novcem može ostaviti za sobom velike žrtve pa treba dosta promišljanja kada su u pitanju usklađenost poslovnog i privatnog života“, dodala je Pavićević.

Na pitanje o daljim planovima, Pavićević je kazala da su u ovih par godina uspjeli da urade mnogo na razvoju kompanije i najvažnije, obezbijede sopstveni poslovni prostor, kvalitetne saradnike i iste takve klijente, ali da nastavljaju da se aktivno bave daljim razvojem usluga proširujući njihov opseg novim tehnikama, materijalima, dizajnom, aktivno prateći trendove iz razvijenih zemalja.

„Uz ovaj segment razvoja prepoznali smo i potrebu intenzivnijeg rada na digitalnoj transformaciji internih procesa do nivoa do kog je to moguće u poslu kojim se bavimo. Svakako nas sadašnjica obavezuje da razmotrimo i ponuđenu asistenciju u svakodnevnom radu AI tehnologije, u nadi da će ispuniti svrhu kao bilo koji alat, kako u pogledu kvaliteta poslovanja, tako i uštedi u vremenu provedenom na realizaciji poslova, gdje je to moguće“, zaključila je Pavićević.

