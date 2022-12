Stabilno poslovanje CKB banke od značaja za ukupan bankarski sektor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stabilno poslovanje Crnogorske komercijalne banke (CKB) od značaja je za ukupan bankarski sektor, kazao je guverner Centralne banke Crne Gore (CKBCG) Radoje Žugić.

Kako je saopšteno iz CBCG, Žugić se danas sastao sa predstavnicima nadzornog odbora CKB – Danielom Gyurisom, predsjednikom i Igorom Noveljićem, članom, i glavnim izvršnim direktorom banke Tamašom Kamarašijem.

Gyuris je, kako se navodi, pohvalio kvalitet crnogorskog regulatornog okvira koji se odnosi na poslovanje banaka i njegovu usklađenost sa evropskim standardima.

On je istakao da CKB ima snažnu podršku matične OTP grupe za dalje jačanje pozicije na crnogorskom bankarskom tržištu.

U tom pravcu, kako se dodaje, planovi za naredni period u vezi su za dalje unapređenje poslovanja, prvenstveno kroz investiranje u tehnologiju radi poboljšanja i modernizacije usluga, posebno za sektor stanovništva.

“Sagovornici su konstatovali da je CKB banka uspješno upravljala problemom zloupotrebe službenog položaja od strane dijela zaposlenih, na način što je nadoknađena svaka utvrđena šteta koja je pričinjena klijentima, bez negativnih efekata po stabilnost i poslovne rezultate banke”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da CKB banka ispunjava zakonom propisane parametre koji se odnose na likvidnost i kapitalizovanost.

„Stabilnost poslovanja CKB banke je od posebnog značaja, s obzirom da se radi o sistemski važnoj i, po svim pokazateljima poslovanja, najvećoj banci u Crnoj Gori“, istakao je Žugić.

Na sastanku je zaključeno da je kontinuirana i sadržajna komunikacija CBCG i CKB-a dobar primjer efikasne saradnje poslovne banke i regulatora, kao i potpune transparentnosti poslovanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS