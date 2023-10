Sredinom oktobra okupljanje eminentnih ekonomista i stručnjaka za finansijska tržišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna konferencija Montenegro Financial Markets, koju organizuju Komisija za tržište kapitala u saradnji sa Ministarstvom finansija i Centralnom bankom (CBCG), održaće se 17. i 18. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici.

Iz Komisije za tržište kapitala je saopšteno da ta prestižna konferencija, koja se održava prvi put, ima za cilj okupljanje vodećih stručnjaka i istaknutih ličnosti iz svijeta finansija, kako iz regiona tako i iz međunarodne poslovne zajednice.

“Konferencija će se baviti brojnim ključnim temama koje utiču na savremeno finansijsko okruženje, uključujući ulogu kompanija za upravljanje imovinom, izazove održivih finansija i dinamiku odnosa države prema tržištu kapitala”, navodi se u saopštenju.

Poseban akcenat će biti stavljen na perspektive stranih investitora u Crnoj Gori, sa ciljem dubljeg razumijevanja njihovih iskustava i očekivanja.

“Takođe, važno pitanje koje će biti razmotreno tokom konferencije je i pridruživanje zemalja Jugoistočne Evrope (SEE) Jedinstvenom platnom prostoru Evrope (SEPA), što otvara nove prilike i izazove za finansijski sektor regiona. Očekuje se da će panelisti donijeti dragocjene uvide i razmijeniti najbolje prakse u vezi sa ovim aktuelnim temama”, dodaje se u saopštenju.

Konferencija će, kako se precizira, biti organizovana kroz dva intenzivna radna dana, svaki sa svojim specifičnim tematskim usmjerenjem.

“Prvi dan će biti posvećen detaljnoj analizi tržišta kapitala, dok će drugi dan biti usmjeren na razmatranje pitanja vezanih za bankarski sektor Crne Gore, uključujući i poseban panel sa predstavnicima regionalnih ministarstva finansija”, navodi se u saopštenju.

Konferencija će, kako se dodaje, dodatno povezati partnere iz različitih ekonomija kako bi podijelili svoje projekte, inovacije i najbolje prakse. Cilj konferencije je da postavi Crnu Goru i tržište kapitala pod svijetla reflektora i istakne rezultate koje smo postigli u relativno kratkom periodu.

Za više informacija o konferenciji i registraciju, posjetite sajt konferencije:

https://www.mfmconference.me/

